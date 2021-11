Kiko Martínez sigue haciendo historia. El boxeador ilicitano se proclamó campeón del peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras noquear en el sexto asalto al campeón y muy favorito Kid Galahad, igualando así la hazaña de Javier Castillejo de ser campeón en dos categorías.

Kiko Martínez, a sus 35 años, dio la gran sorpresa en la velada celebrada en Sheffield ante el boxeador local. El británico atacó de inicio y se fue apuntando cada asalto hasta que en el cuarto empezó a cambiar el guion. El boxeador ilicitano comenzó a conectar sus golpes y a hacer dudar al campeón.

Sufrió durante los primeros asaltos. Remó a contracorriente contra el campeón del peso pluma… ¡Pero él sabía lo que tenía dentro! Llegó el quinto asalto y el primer derechazo para tumbar a Kid Galahad 💣 Lo que hizo @MartnezKiko en el sexto es historia… #BoxeoDAZN 🥊 pic.twitter.com/U6vpTB7qzy — DAZN España (@DAZN_ES) November 14, 2021

Así, en el quinto asalto, un derechazo del español tumbó a un Galahad que se levantó como pudo salvado por la campana. Sin embargo, el boxeador local volvió maltrecho al combate y en el primer segundo del sexto asalto recibió otro directo del que ya no se levantó y por el cual tuvo que ser atendido por sanitarios.

¡Es historia del boxeo español! 😍 ¡Kiko Martínez, campeón IBF del peso pluma… y campeón en dos divisiones distintas! 👑 ¡Eres enorme, @MartnezKiko! #BoxeoDAZN 🥊 pic.twitter.com/v68cZ83sqX — DAZN España (@DAZN_ES) November 13, 2021

Fue el golpe de rabia de un Martínez que, ocho años después de ser campeón de supergallo, volvía a lo más alto además subiendo y cambiando de categoría. Un campeón español en dos divisiones como logró también Castillejo. «Venía mejor que cuando tenía 20 años. No sé si seré el más grande, pero quiero estar muy cerco de Castillejo, que es el más grande de la historia de España», dijo.

Recuerdo para Castillejo

La Sensación Martínez se acordó de su «ídolo» en sus declaraciones tras el combate y confesó su trabajo los últimos años. «Sorpresa para todos menos para mí. He vivido durante tres años como un monje, no he tenido vacaciones ni días libres. Me he cuidado y he entrenado los 365 días del año», zanjó.