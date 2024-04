Al-Khelaifi desvela lo que le dijo a Laporta sobre la Superliga

Este miércoles se celebró en el Cívitas Metropolitano un cónclave de la Asociación de Clubes Europeos (ECA) para sacar músculo frente a la Superliga, la competición que ha puesto más que nervioso a la UEFA presidida por Alksander Ceferin. En dicha reunión estuvo presente Nasser Al-Khelaifi, presidente de la ECA, que desveló qué le dijo a Joan Laporta la pasada semana sobre la competición que defiende junto a Florentino Pérez.

«Están sucediendo muchas cosas como el Mundial de Clubes. Es un torneo bueno para los clubes europeos, no solo para los que participan, y también para los clubes que no participan en Europa. Entonces todo esto sucede sin ellos. Así que no nos detendremos y no vamos a esperar. Quiero decir que el gobierno del fútbol continúa y estamos muy felices, orgullosos. La unidad que veo en la ECA es increíble. Así que todos estamos muy orgullosos y vamos a seguir trabajando en esto», comentó Al Khelaifi antes de dedicar unas palabras a Joan Laporta.

«Y se lo dije a Joan Laporta cuando lo vi, le pregunté: ¿Cuándo van a parar la estúpida idea de la Superliga? Espero que detenga esto pronto. Y ya sabes, los demás también lo harán pronto. Estoy seguro, porque no tiene sentido», comentó el presidente del PSG y también de la Asociación de Clubes Europeos.

Por otro lado, Al Khelaifi abrió la puerta a todos los clubes que no forman todavía parte de esta organización, siendo Real Madrid y Barcelona los grandes clubes que no forman parte: «La puerta siempre está abierta para aquellos clubes que no están en la ECA. La Superliga no existe. Entonces, cuando se den cuenta de esto, serán bienvenidos a regresar. Hemos jugado contra ellos los cuartos de final de la Champions, la mejor competición de clubes del mundo. Es la mejor competición, el mejor sistema que tenemos. Realmente no están contentos, pero nuevamente lo juegan porque saben que es importante».

«Saben que es la principal competición», lanzó sobre la Superliga. «Así que espero que se den cuenta de esto. Saben que siempre la puerta esta abierta. Estamos en contacto conjunto con FIFA y UEFA», añadió Al Khelaifi.

Al Khelaifi habla de la Liga

«Estoy feliz de que toda liga mejore. Somos clubes de liga y eso es lo que es realmente importante que las ligas entiendan. Los conflictos en España no benefician a nadie, todo el mundo va a salir perjudicado espero que haya unidad de las partes interesadas en el fútbol español. También será bueno para el fútbol europeo», dijo. «En ese sentido estoy orgulloso también de tener dos miembros españoles en el Consejo de la ECA (Atlético y Real Sociedad) y eso dice que la liga española y sus clubes son muy importantes».

Pero los ataques a la Superliga no quedaron ahí y Miguel Ángel Gil Marín también lanzó duros ataques a esta competición encabezada por Real Madrid y Barcelona: «Aquí hablamos mucho, pero fuera de España la Superliga está muerta. Lo que estamos defendiendo la ECA, la UEFA y las ligas europeas es proteger la estructura. Si cierras la puerta de las competiciones a un número de clubes estás destruyendo los sueños de mucha gente».