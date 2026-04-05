Iturralde arremete contra Busquets Ferrer y el VAR por la no roja Gerard Martín: «Es una aberración»

Iturralde González arremetió contra Busquets Ferrer y el VAR del Atlético de Madrid-Barcelona del pasado sábado en el Metropolitano tras la acción de la roja retirada a Gerard Martín que marcó el partido. El ex colegiado opina que fue una acción con fuerza excesiva de expulsión y que Melero López no tuvo que darle su opinión al árbitro de campo.

«La circular número 4 te dice que si despejas y no puedes frenar la pierna, tienes que mirar la fuerza. Le pueden llamar y dejarlo en amarilla», comenzó opinando sobre esta acción el ex colegiado español.

«Va muy fuerte al balón. Lo que más dudas me genera de la acción es que no quita el pie inmediatamente. Se puede dejar en amarilla, aunque para mí es más roja por la fuerza excesiva y la torsión de tobillo que le produce al contrario», sentenció Iturralde González en la Cadena Ser durante el partido.

Iturralde y el VAR

Pero las declaraciones de Iturralde González no se quedaron ahí, ya que después de escuchar el audio del VAR de Melero López llamando al árbitro y el acta de Busquets Ferrer, el ex colegiado arremetió contra los dos: «Si en el acta figura como temeraria, no es normal. Es una aberración que diga eso de ‘mi opinión’. Si tanto que hablan de protocolo y reglamento, deben cumplirlo. Cuando se revisa la jugada, no se puede decir nada».

Estas fueron las palabras de Melero López desde el VAR hacia Busquets Ferrer: «Te la voy a soltar directamente en dinámica para que valores la acción. En mi opinión, es una acción en la que el jugador del Barcelona juega el balón de forma normal, una dinámica normal del juego, juega el balón y luego se produce de forma natural el contacto con el jugador del Atlético».