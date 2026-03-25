Iturralde echa bilis por la sanción a Fede Valverde: «Agravio comparativo»

Eduardo Iturralde González fue uno de los árbitros más famosos de su generación por su antimadridismo y su cercanía con José María Enríquez Negreira. El actual comentarista radiofónico exhibió su rabia en las redes sociales tras conocer la sanción que estableció Competición a Fede Valverde tras su roja en el derbi madrileño.

Pese a que el acta de Munuera Montero estaba redactada de forma sibilina para que le cayese el mayor castigo posible al uruguayo, el organismo dependiente de la RFEF reculó con el castigo habitual imponiéndole un sólo partido de sanción al futbolista del Real Madrid. Su expulsión en el derbi fue de lo más dudosa despertando las críticas en antiguos colegiados y ex jugadores porque consideraban que la entrada a Álex Baena era de amarilla.

Lejos de considerar injusta esa expulsión o, al menos, muy rigurosa, Iturralde entró al trapo para exigir el máximo castigo a Fede Valverde. El ex colegiado puso tres imágenes en sus redes sociales compartiendo el acta de la expulsión del madridista, otra de Sancet en un partido de esta temporada con el Athletic y finalmente la definición del término «agravio comparativo».

Iturralde dejó claro que no estaba nada contento con la determinación de Competición de desautorizar a Munuera Montero, quien aplicó unos términos en el acta como «dar una patada con fuerza excesiva» o «estando el balón en juego sin opciones de jugarlo».

El ex colegiado vasco esperaba que a Valverde, el jugador más en forma del Real Madrid, le cayesen dos partidos, pero finalmente Competición ha decidido desautorizar a Munuera Montero porque quizá considera también que la expulsión fue excesiva. El caso es que Iturralde no podía creer que el futbolista blanco se librase de un castigo que, a ojos de mucha gente, ya fue excesivo en un derbi que abandonó prematuramente en el minuto 77.