Informe Plus+ estrena ‘Yo también fui Pichichi’ en Movistar

Informe Plus+ estrenará el próximo jueves 25 de mayo a las 22.00 horas ‘Yo también fui Pichichi’, el nuevo documental que tendrá como protagonistas a los futbolistas que han sido máximos goleadores en algún momento de la historia del campeonato español. Se podrá ver a través del canal Vamos# de Movistar.

Informe Plus+ se adentra en la figura de ‘Pichichi’ y en la de otros míticos ‘Pichichis’ como Dani Güiza, Diego Tristán, Salva Ballesta, Poli Rincón, Manolo Sánchez Delgado, Enrique Porta o Marianín.

Su apodo es sinónimo de gol. Rafael Moreno Aranzadi, Pichichi, fue el primer gran goleador del fútbol español con el Athletic Club. Un futbolista de carácter alegre y jaranero, marcado por una biografía singular.En su honor se denomina ‘Trofeo Pichichi’ al premio otorgado desde la temporada 1952-53 por el diario ‘Marca’ a los máximos realizadores.

¿CUÁL ES NUESTRO PRÓXIMO INFORME?

Dentro hilo 👇

Rafael Moreno Aranzadi, ‘Pichichi’. Su apodo es sinónimo de gol. Fue nuestro primer gran goleador con el @AthleticClub. Un futbolista de carácter alegre y jaranero, marcado por una biografía singular. pic.twitter.com/sIhoDhizIr

— Informe Plus+ por Movistar Plus+ (@InformePlus) May 16, 2023