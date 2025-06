La imparable caída al vacío de Antoine Griezmann no tiene fin. El domingo ante el PSG igualó su peor racha en el Atlético, 17 partidos consecutivos sin marcar un gol. Si la mantiene en la madrugada del jueves al viernes ante Seattle Sounder habrá escrito definitivamente el capitulo más oscuro de una trayectoria jalonada por el éxito. Cuatro meses lleva sin celebrar un tanto la estrella francesa, desde que batió al portero del Barcelona en Montjuic el pasado mes de febrero, en la ida de las semifinales de Copa.

La inquebrantable confianza que sigue manteniendo Simeone en Antoine resulta cada vez más difícil de entender y corre peligro de pasarle factura al entrenador argentino, al que gran parte de la afición rojiblanca acusa de ser demasiado condescendiente con un jugador que no demuestra nada en todas y cada una de sus apariciones como titular. Su gris actuación ante el PSG, pese a jugar los 90 minutos, es el mejor ejemplo. «Interpreté que debíamos jugar con Julián y Griezmann», explicó el Cholo en la conferencia de prensa posterior al 4-0.

Es cierto que no es la primera vez que le ocurre en el Atlético, ya que atravesó una racha similar en 2022, pero ni entonces ni ahora es sencillo encontrarle una explicación al agujero negro en el que se ha metido el máximo goleador de la historia del Atlético, anclado en 197 tantos desde hace casi medio año. Está claro que Antoine es un jugador de momentos muy concretos, pero esta crisis actual comienza a enquistarse de manera crónica y quien lo paga es el equipo, que en estos 17 partidos sin gol del francés ha sufrido ya siete derrotas, un dato que delata hasta qué punto es importante Griezmann.

Por supuesto todos están pendientes de la decisión que tome Simeone ante Seattle, en un encuentro que no sólo debe ganar el Atlético, sino que además está obligado a hacer por un margen cuanto más amplio mejor ya que parte con un -4 en la clasificación, colista tras la primera jornada. No le queda otra que ganar los dos partidos que le faltan y rezar para que el PSG no se eche una siesta ante el Botafogo, porque si es así y los brasileños suman los tres puntos será muy difícil eludir la eliminación.