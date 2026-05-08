Horario y dónde ver por TV desde España en directo y gratis todos los partidos de la jornada 36 de la Premier League

La Premier League entra en su recta final y llega una jornada 36 que será apasionante con duelos increíbles. Uno de ellos es el Liverpool – Chelsea, pero, sin duda, todo el mundo estará mirando al Arsenal, que podría acercarse aún más al título liguero. La lucha por el descenso que están protagonizando el West Ham y el Tottenham tampoco pasará desapercibida este fin de semana. Te contamos cuándo son, horarios y dónde ver por televisión en directo desde España todos los partidos del campeonato inglés.

Liverpool – Chelsea

No hay mejor manera que comenzar la jornada 36 de la Premier League con un clásico del fútbol inglés. Este sábado 9 de mayo se disputará en Anfield el Liverpool – Chelsea con los reds pudiendo certificar su clasificación para la próxima edición de la Champions League. Eso sí, los londinenses necesitan ganar sí o sí porque se les está complicando, y mucho, estar en puestos europeos el próximo año, por lo que no les queda otra cosa que salir vencedores de este encuentro que se podrá ver por televisión en directo a través de Dazn en España a las 13:30 horas, una menos en las Islas Canarias.

Fulham – Bournemouth

Este sábado 9 de mayo a las 16:00 horas (horario peninsular) habrá tres partidos a la misma hora y uno de ellos se juega en Londres. El Fulham, que sigue soñando con meterse en puestos europeos recibe en Craven Cotagge al Bournemouth de Andoni Iraola, que también está metido de lleno en la lucha por una plaza en la Europa League y el gran objetivo del vasco es despedirse dejando al equipo en la sexta plaza. Este choque se transmitirá en directo por Dazn.

Sunderland – Manchester United

A las 16:00 horas del sábado 9 de mayo se jugará otro partidazo en la jornada 36 de la Premier League como es este Sunderland – Manchester United. Los locales afrontan una de sus últimas opciones para clasificarse para Europa y para ello tendrán que ganar a los red devils. Los mancunianos ya no tienen nada en juego, aunque pelearán en este partido que se podrá ver desde España por Dazn por lograr su cuarta victoria de manera consecutiva.

Brighton – Wolverhampton

El último partido que arrancará a las 16:00 horas del sábado 9 de mayo que se podrá ver por TV en directo por Dazn desde España en esta jornada 36 de la Premier League es el Brighton – Wolverhampton. Las gaviotas confían en sacar tres puntos y poder pelear por acabar el curso en posiciones que dan acceso a competiciones continentales. Delante, un conjunto amarillo que está ya descendido y que lo único que les queda es luchar por el honor de no ser el farolillo rojo esta temporada.

Manchester City – Brentford

Al sábado 9 de mayo se le pondrá el broche de oro a las 18:30 horas con el Manchester City – Brentford, uno de los partidazos de la jornada 36 de la Premier League que se podrá seguir en vivo online y en streaming por Dazn. El conjunto que dirige Pep Guardiola pinchó el otro día y casi dijo adiós a sus opciones de título, pero no podrán dejar de luchar para esperar un fallo del Arsenal. Delante tendrán a un equipo que todavía está inmerso en la lucha por clasificarse para la Europa o Conference League.

Nottingham Forest – Newcastle

El domingo 10 de mayo a las 15:00 horas habrá otro clásico del fútbol inglés que se podrá ver en directo por televisión por Dazn. El Nottingham Forest, que con una victoria prácticamente se aseguraría la salvación, recibe a un Newcastle que no se juega nada, ya que las urracas están en la mitad baja de la tabla sin posibilidades de bajar a segunda ni tampoco con opciones de engancharse a la lucha por Europa.

Crystal Palace – Everton

A las 15:00 horas del domingo 10 de mayo se vuelve a vestir de corto el finalista de la Conference League que se verá las caras con el Rayo Vallecano a finales de mayo. El Crystal Palace recibe en Londres al Everton en un choque en el que tampoco hay mucha chicha. Eso sí, los londinenses necesitan una victoria para materializar la permanencia de forma matemática, mientras que los toffees apuran sus opciones para clasificarse para competiciones europeas. Este choque se podrá ver en directo y en streaming desde España por Dazn.

Burnley – Aston Villa

El finalista de la Europa League también jugará este domingo 10 de mayo a las 15:00 horas, pero lo hará a domicilio. Y es que el Aston Villa de Unai Emery, que quiere cerrar de una vez por todas su clasificación para la Champions League, visita a un Burnley que está descendido y que lo único que busca es ganar para no terminar último en la clasificación de la Premier League. Este choque se puede seguir por televisión desde España por Dazn.

West Ham – Arsenal

El último partido del domingo 10 de mayo se jugará a las 17:30 horas y será un derbi capitalino con dos equipos que llegan con necesidades bien distintas. El West Ham necesita ganar para dormir fuera de los puestos de descenso, pero tiene al peor rival delante. El Arsenal de Mikel Arteta que llega tras haberse metido en la final de la Champions League y que es líder de la Premier League con medio título en el bolsillo. Este partidazo se podrá ver por televisión a través de Dazn.

Tottenham – Leeds

La jornada 36 de la Premier League se cerrará el lunes 11 de mayo a las 21:00 horas con un clásico del fútbol inglés como es el Tottenham – Leeds. Los londinenses sabrán lo que ha hecho el West Ham el día anterior, pero necesitan ganar para evitar problemas en las últimas fechas del campeonato. Por su parte, su rival está prácticamente salvado, pero necesitan lograrlo de manera matemática y por ello saldrán a ganar en este partido que será emitido por Dazn.