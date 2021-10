José María Gutiérrez quiere volver a entrenar y tiene una propuesta para hacerlo en el mercado de invierno. Así lo reconoció el propio Guti, que no quiere que se le reconozca así en su etapa como técnico, aunque no desveló más detalles sobre el proyecto que le espera y en el que espera despuntar por fin en los banquillos.

Desde que fuera destituido como técnico del Almería, Guti no ha vuelto a ser llamado por un proyecto que le lleve a aceptar la oferta de regresar a dirigir, aunque por sus declaraciones se puede entrever que está preparado para dar el paso. Preguntado por si valoraría entrenar a algún equipo de Turquía, el que fuera jugador del Real Madrid respondió con una oferta bajo el brazo.

«En realidad, tengo una oferta. Tengo una propuesta para empezar a trabajar en enero. Turquía siempre está en mi mente. Si surge una oferta de este tipo, por su puesto que estaré deseando entrenar allí. Como dije, recibí una propuesta que todavía estoy evaluado», aclaró Guti. Desde enero, por tanto, podríamos volver a ver a José María Gutiérrez, aunque se desconoce la procedencia de la oferta y si el equipo es o no de un campeonato de élite.

Guti también habló de su pasado como futbolista, mostrando su predilección por el Real Madrid y el Besiktas, equipos en los que jugó en su carrera profesional. «Me gustaría ir 15 años atrás y volver a estar en el campo. Me gustaría jugar cualquier partido del Madrid, no solo el Clásico. También me gustaría jugar un Besiktas-Galatasaray. Tengo un gran recuerdo de esos partidos. Ganamos un derbi en su campo y yo marqué gol. Todavía me acuerdo», recalcó.

El futuro de Guti como entrenador se desconoce, al igual que la procedencia de la oferta que tiene sobre la mesa, pero su nombre sonó, fruto de una broma del propio futbolista, para reemplazar a Ronald Koeman al frente del Barcelona. Finalmente, todo quedó en un susto para los madridistas, ya que José ha demostrado siempre ser uno de ellos.