La Guardia Civil detiene a otros dos radicales vascos por lanzar bengalas en marcha a varios vehículos

La Guardia Civil ha dado más detalles del escándalo que provocó un grupo de radicales vascos en plena carretera a la vuelta de la final de la Copa del Rey. Dos ultras fueron detenidos esta semana a raíz de la denuncia de una testigo después de grabar cómo acosaron a una caravana por llevar la bandera de España con el escudo del Atlético. Sin embargo, las autoridades han ampliado la información de todo el caos que desataron más radicales, poniendo en riesgo de accidente a varios vehículos y las vidas de sus ocupantes.

Ocurrió a la altura de la autovía A-66 en Mérida cuando los ultras, procedentes de San Sebastián, regresaban en furgoneta a sus hogares. Sin embargo, lejos de ser un regreso pacífico, dos de ellos fueron arrestados por conducción temeraria y lanzamiento de bengalas. Concretamente, según informa la Guardia Civil, el conductor circulaba haciendo zigzags mientras el copiloto viajaba con medio cuerpo fuera, lanzando bengalas a todos los vehículos que circulaban a su paso y obligándoles a realizar maniobras evasivas para así evitar accidentes.

Una vez ya neutralizados, las autoridades españolas les incautaron más de 11 kilos de diferentes tipos de material pirotécnico. Según señaló el Ministerio del Interior, ambos fueron puestos en libertad.

#OperacionesGC | Detenidos por conducción temeraria y lanzar bengalas

📍 Autovía A-66, a su paso por Mérida. 👮🏻‍♂️ La Guardia Civil da el alto a un vehículo tras detectar varias columnas de humo en la vía. 🔍 El conductor circulaba en zigzag. El copiloto lanzaba bengalas con medio… pic.twitter.com/eiDX7I4mvC — Guardia Civil (@guardiacivil) April 21, 2026

Sin relación con el acoso de otros radicales vascos a la caravana de la bandera de España

La Guardia Civil explica que esta actuación es diferente y no tiene relación con las imágenes virales difundidas por redes sociales y medios de comunicación donde se observan varias furgonetas de color negro realizando maniobras viales junto a una autocaravana blanca que llevaba una bandera española con el escudo del Atlético de Madrid.

En un vídeo publicado el domingo en varias redes sociales, se ve a tres furgonetas oscuras que circulan por la A-5 junto a una cuarta, esta última de color blanco y con la citada bandera, y sobre la cual una de las oscuras realizó una maniobra peligrosa. Una de las tres primeras se sitúa en paralelo por la izquierda a la furgoneta blanca con la puerta derecha abierta y amaga con aproximarse u ocupar el carril derecho por el que circulaba el vehículo blanco.

Las imágenes fueron grabadas este domingo, un día después de la final de la Copa del Rey, en la autovía A-5 a la altura de Mérida, según se escucha en el vídeo grabado por los ocupantes de un vehículo que circulaba detrás de las furgonetas. Esas imágenes están actualmente siendo investigadas por la Guardia Civil de Tráfico para identificar a los responsables de esos actos.

Esta mañana, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, había afirmado en declaraciones a los medios que la Guardia Civil había detenido a dos personas por esta acción, aunque luego a través de dos notas de prensa se ha aclarado que todavía no hay detenciones por este asunto y que estas sí se han producido en un segundo incidente relacionado con el lanzamiento de bengalas el la autovía.