Marcos Llorente ha dado mucho que hablar durante los últimos días por sus publicaciones jactándose de tomar el sol sin protección y negando que pueda causar cáncer de piel. El jugador del Atlético de Madrid ha generado una enorme polémica en las redes sociales, y hasta desde el propio Gobierno de España han querido pedir responsabilidad al deportista por ser un altavoz para lo sociedad, especialmente para los jóvenes.

«Quiero apelar a la responsabilidad individual de aquellas personas que tienen un gran altavoz público, un altavoz público que escuchan muchos y muchas jóvenes», dice Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad. «La radiación solar es un causante directo de la melanoma. Apelamos al cuidado: la mejor protección posible y la exposición al sol recomendada», añaden desde la cuenta en X (antes Twitter) del Ministerio de Sanidad.

Además, varios expertos también se han pronunciado. «El sol va a ser causante de alteraciones en nuestro ADN que pueden provocar el cáncer de piel», dice la dermatóloga Natividad Cano». «El sol puede conducir a cáncer de piel, y si es una exposición intermitente, aguda que produce quemadura, hay riesgo de melanoma», añade en laSexta Raúl de Lucas, jefe de Dermatología del Hospital La Paz.

Marcos Llorente se pronuncia

Tal al ha sido el lío que el propio Marcos Llorente ha decidido dar la cara explicando su teoría e insistiendo en su idea. «Hola a todos, me paso por aquí a desmentir y aclarar que en ningún momento he dicho que no exista el melanoma, ni soy negacionista del melanoma. Ni soy irresponsable ni falto al respeto a los que lo han sufrido. Siempre he sido una persona muy respetuosa y en este caso he dado mi opinión al respecto del sol ya que soy libre de ello. Opinión que también coincide con la de muchos profesionales de la SALUD que también se basan en evidencias científicas. Opino que el sol no es el culpable de las enfermedades…», comienza diciendo junto a una foto tumbado boca arriba tomando el sol en su casa.

Marcos Llorente va más allá lanzando varias preguntas al aire: «¿Es el sol el culpable… o somos nosotros? ¿Qué culpa tiene el sol de que le evitemos todo el año y las semanas de vacaciones abusemos de él? ¿Qué culpa tiene el sol de que comamos 6 veces al día y esa comida no sea la correcta? ¿Qué culpa tiene el sol de que te radie la luz artificial (luz azul especialmente) desde que te levantas hasta que te acuestas, incluso cuando ya es de noche y se supone que deberíamos estar a oscuras para no destruir la melatonina? ¿Qué culpa tiene el sol de que recibas la radiación de los campos electromagnéticos artificiales, tan dañinos para el ser humano, a todas horas? ¿Qué culpa tiene el sol de que tengas los ritmos circadianos destruidos, característica común de las enfermedades modernas? Y un largo etcétera».

Y finalizaba así: «He leído a expertos de la SALUD sostener que todo esto produce enfermedad y no el sol. A mí me resuena más la naturaleza que lo artificial. Esta es mi opinión y la de muchos profesionales, repito. Que cada uno lea, escuche, se informe, se rodee de profesionales y luego decida en qué creen y que es lo mejor para su SALUD. Un abrazo a todos, sed felices y no os estreséis que eso sí que es malo».