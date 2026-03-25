El futbolista más longevo del planeta desafía el tiempo y sigue agrandando su leyenda en Japón

El fútbol es uno de los deportes donde los récords están para romperse, y Kazuyoshi Miura lo entiende perfectamente. El futbolista japonés de 59 años disputó unos minutos en un partido en la liga japonesa y se consolida como el jugador más longevo en actividad del fútbol profesional a nivel mundial.

El que fuera inspiración del personaje Oliver Atom está jugando su 41.ª temporada como futbolista profesional. Se convirtió en marzo de 2021 en el jugador de mayor edad en participar en la J-League, con 54 años y 12 días. Salió como suplente de última hora contra el Urawa Reds.

Rey Kazu (como se le conoce en su país) ha conseguido con la selección de su país la primera clasificación de su país a un mundial (Francia 1998), aunque el seleccionador lo dejase fuera. El futbolista más longevo del mundo jugó un total de 89 veces con el combinado nacional y logró una Copa de Asia.

Trayectoria del futbolista más longevo

Miura, tras conseguir cuatro títulos con el Janouchi, se fue a Brasil, donde despuntó en equipos como Santos, Palmeiras, Regatas, XV de Novembro, Coritiba y de nuevo Santos. Entonces se volvió a Japón para fichar por el Yomiuri, que dio paso a convertirse en el Verdy Kawasaki. Después de cuatro temporadas, el jugador fichó por el Genoa, pero no tuvo demasiada suerte.

Volvió al Verdy, donde jugó 3 temporadas, hasta que con 32 fichó por el Dinamo de Zagreb, aunque ni siquiera llegase a debutar. Decidió regresar a Japón (Kyoto Purple Sanga y Vissel Kobe fueron sus dos clubes) hasta buscar una nueva experiencia en el extranjero, esta vez en el Sydney australiano. Con 39 años, decidió que era el momento de volver a su país. El jugador fichó por el Yokohama FC de la segunda división nipona en 2006.

Después de 17 temporadas en Yokohama, firmó por el Atlético Suzuka, donde solo jugó una temporada. Y, de nuevo, al fútbol europeo, en este caso al Uniao Oliveirense, de la segunda división portuguesa. Nueve partidos en total en dos temporadas fueron su bagaje total, hasta regresar a Japón, al Fukushima United, de la Tercera División.