Roures da la cara por su empleado Óscar Lago, el realizador independentista y culé que maneja el VAR

Jaume Roures, jefe de Mediapro, ha defendido a su empleado Óscar Lago, el realizador independentista y culé que maneja el VAR: "Es de los mejores del mundo, hasta la UEFA le utiliza para las finales de Champions. Ninguna mente calenturienta va a tumbar su reputación"

Jaume Roures ejerce de jefe y saca la cara por su empleado. El jefe de Mediapro y el hombre que maneja los hilos del fútbol español junto a Tebas ha defendido a su empleado Óscar Lago, el realizador independentista y culé que maneja el VAR: “Es de los mejores del mundo, hasta la UEFA le utiliza para las finales de Champions. Ninguna mente calenturienta va a tumbar su reputación”.

Así defiende Roures a Óscar Lago

“Es de los mejores del mundo, la UEFA le utiliza para finales de Champions y nadie va a tumbar eso por muchas campañitas que hagan. No se puede esconder nada por la dinámica del trabajo. Sólo mentes calenturientas lo hacen”.

Críticas contra él… y contra Tebas

“No tanto contra nosotros sino contra Tebas. Yo salgo de rebote porque se supone que soy muy amigo suyo. Se está creando una bola y una sospecha”.

Carga contra Florentino

“Florentino Pérez ha sido uno de los mejores presidentes del Real Madrid, pero creo que ahora es demasiado forofo. Hasta el penalti de Vinicius no había ningún problema con el VAR. Ahí empieza la campaña orquestada en los medios de Florentino. Me parece mal que se crea en manipulaciones y en operaciones orquestadas. Nosotros hacemos las imágenes con calidad las mandamos al cuarto del VAR y quiero felicitar a Velasco Carballo por lo bien que lo hacen”.”.

Carga contra Valverde

“Se veía que era falta. La imagen que se vio en USA están a disposición de los operadores no en directo, sí se vio aquí al día siguiente. Con las seis repeticiones se veía claramente. Habrá forofos como Valverde diciendo que no era falta y otros que no, pero esto no tiene que ver con la tecnología. Se equivocó diciendo que había comedia de Cuéllar y aún se ha disculpado”.