Cesc Fábregas: “A veces me siento más inglés que español”

Cesc Fábregas ha sido presentando como nuevo jugador del Mónaco. El catalán reconoció que le ha costado mucho dejar el fútbol inglés

“Hace tres meses no pensaba en marchar del Chelsea“, admitió el centrocampista español Cesc Fábregas durante el acto de presentación como nuevo jugador del Mónaco, equipo en el que ha firmado hasta 2023.

“Ha sido un momento complicado para mí dejar Inglaterra después de 13 años. Allá comencé mi carrera, he ganado muchos títulos, he jugado en dos clubes grandes, he disputado 500 partidos en competiciones inglesas… A veces incluso me siento más inglés que español“, añadió el futbolista, que a sus 31 años y después de jugar en Arsenal (2003-2011) y Chelsea (2014-2019), continuará su carrera en el Mónaco.

En el equipo del Principado se reencontrará con Thierry Henry, con el que coincidió en su época en el Arsenal y que ahora lo tendrá como entrenador en el equipo francés, que lucha por salvar la categoría.

Fábregas, con más de un centenar de partidos con España (y campeón de Mundo en 2010 y de Europa en 2008 y 2012), reconoció que “mi tiempo de juego” ha disminuido en el Chelsea en los últimos meses, por lo que “era el buen momento de cambiar”.

“Cuando escuché hablar del interés del Mónaco, todo fue rápido, pese a que el equipo no esté en una buena posición” en la Ligue 1, antepenúltimo en el campeonato francés.

“Estamos en una dinámica negativa, pero podemos darle la vuelta. El objetivo es salvar el equipo, llegar lejos en la copa para eventualmente ir a Europa la próxima temporada. Todo el mundo se toma este desafío de manera positiva”, añadió.

Un motivo que ha llevado a Fábregas al Mónaco no es otro que reencontrarse con Henry, al que calificó de “ganador”. “Me gusta su manera de ver el fútbol. Es un winner que está en el comienzo de su carrera” como entrenador. Vengo para ayudarle, pero también ayudar al club”, explicó.

La idea de fichar a Fábregas partió precisamente del propio Henry y del director deportivo del club Michael Emenalo, reveló en la misma conferencia de prensa el vicepresidente monegasco Vadim Vasilyev.

“Me ha impresionado por su espíritu competitivo. Me dijo que le gustan los desafíos y que por eso aceptaba” el reto del Mónaco, aseguró el dirigente. Cesc debutó con su nuevo equipo el pasado domingo con un empate a un gol frente al Marsella.