Mourinho encuentra trabajo para enero: será comentarista en televisión

Sin embargo, el portugués descartaba la opción de entrenar al Benfica. “Creo que puedo decir que hoy no tengo ninguna intención de trabajar en Portugal. Estoy bien tal y como estoy. Hoy no soy opción para el Benfica”, declaraba Mou en una entrevista concedida al diario Correo Da Manha. Además se mostraba satisfecho de que su nombre saliera ligado de nuevo al Real Madrid en los últimos días en diferentes medios. “Si tu nombre aparece, es que hiciste algo positivo”, sostuvo el portugués.

Parece que por el momento The Special One no tiene intención de sentarse a corto plazo en un banquillo, pero sí ha encontrado trabajo para los próximos días. Según el diario Mirror, Mourinho será uno de los comentaristas de la Copa Asia para el canal Bein Sports. El próximo 17 ofrecerá su visión de lo que ocurra en el partido entre Qatar y Arabia Saudí . Además, dos días más tarde hará lo propio en el duelo entre el Arsenal y el Chelsea, correspondiente a la jornada 23 de la Premier League.