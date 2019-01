Tuchel: “Al Real Madrid o al Barça no les pitan tres penaltis ni en 100 años”

Thomas Tuchel, entrenador del PSG, estalló contra los arbitrajes en Francia después de que el Paris Saint-Germain cayera eliminado frente al Guingamp, colista de la Ligue One, en un partido en el que al equipo de Neymar y Mbappé le señalaron tres penaltis en contra

Thomas Tuchel, entrenador del PSG, mostró su enfado contra los árbitros después de que la entidad parisina cayera eliminada frente al Guingamp, colista de la Ligue1, en la Copa de la Liga, en un partido en el que al equipo de Neymar y Mbappé le señalaron tres penaltis en contra. “A Madrid, Barça o Bayern no le pitan tres penaltis ni en 100 años”, aseguró el técnico en la rueda de prensa posterior al partido.

El PSG quedó eliminado de los cuartos de final de la Copa protagonizando una de las grandes sorpresas de la temporada en el fútbol francés. El Guingamp dio la campanada con dos goles de penalti para apear al favorito y campeón del torneo en las últimas cinco temporadas.

El Guingamp incluso perdonó una primera pena máxima y después se vio por debajo con un gol de Neymar. El cuadro parisino formó con un once de gala, con el brasileño, Mbappé y Di María, sustituido por Cavani para el segundo tiempo. Verratti y Dani Alves también entraron en una segunda parte que trajo los goles.

El colista de la Ligue1 remontó al líder con los tantos de Ngbakoto y Thuram, que se desquitó del primer penalti fallado, dando el pase a semifinales a su equipo.

“Tuvimos muchas ocasiones para ganar, pudimos marcar tres goles, pero no lo hicimos, honestamente jugamos con demasiada confianza“, dijo el técnico de alemán. También fue la primera derrota del PSG en París esta temporada, tras 20 partidos consecutivos sin caer.

“Es muy duro perder con tres penaltis, es raro. Me enfadó mucho el segundo. Puedo revisar el VAR 100 veces y no es penalti, es una decisión severa, no hay nada, absolutamente nada, es un contacto. Tres veces en nuestro área y tres penaltis”, finalizó Tuchel.