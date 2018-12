Neymar se queda fuera del top 10 del Balón de Oro 2018

Neymar se ha quedado fuera del top-10 del Balón de Oro 2018. El delantero brasileño ha hecho el ridículo al ser el duodécimo jugador más votado con tan solo 19 puntos. En un año ha pasado de ser tercero en las votaciones, por detrás de Cristiano Ronaldo y Leo Messi ha quedarse fuera de los 10 mejores. Técnicamente es sin duda uno de los grandes futbolistas del momento, sin embargo, su mal año le ha terminado pasando factura.

El PSG fichó a Neymar en verano de 2017 con la esperanza de dar un salto de calidad para pelear por la Champions League, pero el delantero, que también se fue de Barcelona en busca de pelear por el Balón de Oro 2018, rindió muy por debajo de sus posibilidades. Ney no fue el líder que se esperaba que fuese y tuvo enfrentamientos con Cavani en el terreno de juego que dañaron la imagen del club. Mientras en el césped tiraba de individualidades en muchas ocasiones para intentar solucionar el partido sin éxito en algunos duelos.

En los premios The Best también se quedó fuera del top 10, cuando el año anterior ocupaba el último escalón del podio. Aunque consiguió ganar Liga y Copa, el gran objetivo era la Liga de Campeones y cayeron en octavos de final frente al Real Madrid, que terminaría proclamándose campeón. Al brasileño le pasó factura la lesión previa al partido de vuelta contra el Real Madrid, que le mantuvo varios meses apartado de los terrenos de juego.

Finalmente consiguió recuperarse a tiempo para disputar el Mundial de Rusia 2018 con Brasil. Neymar lideró a Brasil, aunque no estuvo muy acertado de cara a puerta. Anotó su primer tanto ante Costa Rica en el tiempo de descuento y el segundo frente a México en octavos de final. Pero la canarinha terminó cayendo una ronda más tarde frente a Bélgica, poniendo el punto y final a una temporada para olvidar, tal y como se refleja en las votaciones del Balón de Oro 2018 y el The Best.