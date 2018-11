Iniesta sin filtro: Independentismo, pitos al himno, rivalidad con el Madrid…

"La tensión Barça-Madrid provocada por Mourinho hizo mucho daño a la Selección y a los compañeros", reconoció.

El Andrés Iniesta más intimista y sincero se dejó ver este domingo en el programa de Jordi Évole, el Salvados de La Sexta. El centrocampista de Fuentealbilla mostró su cara más oculta en una extensa entrevista en la que tocó multitud de temas como la independencia catalana, los pitos al himno español o la larga rivalidad con el Real Madrid durante su periplo en el Barcelona.

Uno de los temas que centró la entrevista del albaceteño con Jordi Évole fue el curso de la independencia cuando éste aún defendía el escudo del Barcelona. El referéndum de independencia de Cataluña de del 1 de octubre no cayó bien en el vestuario culé, tal y como reconoció Iniesta: “No sé si algún día se sabrá cómo transcurrió todo. Lo que mal empieza mal acaba. No entendí aquella decisión“.

A su llegada al Vissel Kobe japonés, club por el que firmó tras el Barça, también se vio envuelto en una polémica que se tornó política, al llevar unas botas con la bandera española con los nipones: “El problema fue la intención de las noticias. Llegué a Japón y sólo tenia esas botas, que eran con las que había jugado el Mundial. Jugué con ellas hasta que tuve las nuevas. Me molestó que se interpretase con el tema político“.

Rivalidad Barça-Madrid

El albaceteño también tocó la rivalidad que vivió entre Barcelona y Real Madrid durante los 15 años que estuvo en el primer equipo del club culé. “La tensión Barça-Madrid provocada por Mourinho hizo mucho daño a la Selección y a los compañeros“, explicaba el centrocampista señalando al técnico portugués como uno de los artífices de que la enemistad entre merengues y blaugrana se disparara.

“No era la rivalidad de siempre, veías como odio“, continuaba Iniesta, que no dudó en sincerarse sobre aquel episodio con Mourinho en la capital española, el cual “cultivó un ambiente insoportable“, según el albaceteño.

Tuvo depresión

Lo que realmente dejó sorprendido a miles de los espectadores que vieron en directo la entrevista de Iniesta fueron sus palabras sobre la depresión que sufrió tras levantar el triplete con el FC Barcelona: “Estuve en tratamiento un periodo con la psicóloga, siempre me acordaré de las ganas que tenía de tener la consulta, llegaba hasta 15 minutos antes”

“Deseaba que llegara la noche para poder tomarme una pastilla y descansar. A las personas nos mueve la ilusión y en una situación así no tienes nada, no sientes las cosas”, proseguía el héroe del Mundial que levantó España en 2010: “Cuando sufres depresión, no eres tú, cuando estás tan vulnerable es difícil controlar momentos de la vida“.