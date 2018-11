Inda: “El Bayern también ha hecho una oferta a Zidane”

El Manchester United y el PSG también han contactado con él El Bayern lo quiere para ya, pero Zidane quiere meditar bien su decisión

Zinedine Zidane está en el mercado y es un entrenador muy goloso tras su brillante paso por el banquillo del Real Madrid, donde consiguió nueve de los 13 títulos posibles, entre ellos tres Champions League consecutivas. El técnico francés ha sido tentado por varios equipos desde que decidió abandonarla casa blanca, pero ha preferido tomarse un tiempo sabático, depurar la mente para intentar regresar con las pilas cargadas y todavía más formado.

Y no será porque no tiene ofertas… El PSG y el Manchester United ya han tocado varias veces en su puerta, y el último gran club europeo en contactar con el técnico galo ha sido el Bayern de Múnich. La entidad bávara llamó al ex entrenador del Real Madrid la pasada semana para para preguntar por su situación, pues Kovac está señalado y en el alambre. El conjunto alemán no levanta cabeza, este domingo perdió ante el Borussia Dortmund, y los rectores del Bayern ya sondean posibles alternativas para el banquillo.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, habló de la posibilidad de que Zidane fiche por el Bayern en El Chiringuito. “Zidane tenía dos ofertas hasta hace unos días: United y PSG. PSG para el sería maravilloso y le ponían cheque en blanco. La tercera que le ha llegado es del Bayern, le ha hecho una oferta para la próxima temporada”.

Cabe destacar que Zidane tiene una gran relación con algunos directivos del club teutón, sobre todo con Hasan Salihamidzic, actual director deportivo. El caso es que el Bayern de Múnich quiere al preparador francés para ya, es decir, planea destituir a Kovac en las próximas fechas salvo que el equipo muestra una mejoría notable, de ahí que hayan contactado con Zidane para intentar guardarse ese as bajo la manga.

Sin embargo, el entrenador galo tiene dudas. Quiere meditar mucho la decisión, pues sabe que si espera al verano puede tener la oportunidad de dirigir al PSG o al Manchester United, otros dos grandes clubes. Si Zidane aceptara la propuesta del Bayern de Múnich sería porque le ofrezcan un proyecto interesante a medio plazo, no sólo para intentar salvar la temporada, pues sabe que tiene varios grandes más detrás de él y no quiere precipitarse, es consciente de que su futuro en parte va a depender de la decisión que tome, y quiere hacerlo con toda la serenidad del mundo.