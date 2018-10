Rayo Vallecano – Getafe: partido de la Liga Santander, en directo

Sigue en directo el partido de la Liga Santander de Rayo Vallecano contra Getafe El Rayo Vallecano está obligado a ganar en casa si no se quiere complicar la vida El Getafe tratará de seguir con su buena imagen ante los franjirrojos

Rayo Vallecano y Getafe se miden en el estadio de Vallecas en el encuentro perteneciente a la jornada 9 de la Liga Santander. Los dos equipos madrileños necesitan la victoria, aunque los locales están en una situación mucho más delicada que los azulones.

El Rayo Vallecano llega al encuentro penúltimo en la clasificación, aunque empatado a puntos con el colista Huesca. A pesar de tener un partido menos, la escuadra dirigida por Michel no termina de dar con la tecla para conseguir los resultados. En la última jornada antes del parón de selecciones perdieron frente al Leganés, por lo que no pueden volver a fallar y tienen que empezar a hacer de su casa un fortín si no se quieren meter en un lío.

Por otro lado, el Getafe también perdió en la última jornada ante el Levante, pero los de Bordalás están fuera del descenso con nueve puntos, dos por encima del descenso. Si son capaces de asaltar el estadio de Vallecas podrían dar un salto importante en la clasificación y empezarían a mirar hacia los puestos europeos.