Show de Mourinho: casi se pega con el ayudante de Sarri y se pica con la afición del Chelsea

El Chelsea empató al Manchester United en el 96' y Mourinho explotó

Prometía que sería un partidazo. No sólo porque el Manchester United visitaba el campo del Chelsea, sino también por José Mourinho. Cuestionado en los red devils, visitaba Stamford Bridge, campo donde logró grandes hazañas siendo técnico de los londinenses.

El Chelsea se adelantaba en el marcador con un tanto de Rüdiger, pero el Manchester United remontaría con dos goles de un Martial estelar. Todo parecía que el equipo dirigido por Mourinho se iba a llevar los tres puntos de Stamford Bridge, pero Ross Barkley igualaría la contienda en el minuto 96 y a partir de ahí se desataría el show de Mourinho.

Un ayudante de Maurizio Sarri, Marco Ianni, celebró el tanto del empate delante de José Mourinho, lo que provocó que el técnico portugués se levantase de su asiento y se fuera directamente hacia él. Los suyos frenaron a The Special One, que había perdido los papeles totalmente. Se montó la típica tangana entre los miembros del staff de ambos equipos, pero la situación no fue a más.

A pesar de la riña, Maurizio Sarri fue de los que frenó a Mourinho, pidiéndole disculpas por la actitud de su ayudante. Finalmente, ambos entrenadores se abrazaron en un gesto de cordialidad y deportividad después del empate a dos entre Chelsea y Manchester United.

No le pareció nada a MOURINHO 🤬 Ni que se lo empataran en el ‘96 ni que se lo cantara un auxiliar de Sarri 🥊🥊

Pero aún quedaba Mourinho para rato. Con el partido finalizado, el entrenador portugués se acercó a la grada donde estaban los aficionados del Manchester United para aplaudirles y agradecerles el apoyo. Cuando se dirigía al vestuario, le dedicó un gesto mostrando tres dedos, haciendo referencia a las tres Premier League que ganó él cuando estaba al mando del Chelsea. La grada de Stamford Bridge, obviamente, reaccionó pitando y abucheando al luso por su actitud.