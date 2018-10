Hazard: “Si no voy a España no pasa nada, puedo acabar mi carrera en el Chelsea”

Hazard volvió a hablar sobre su futuro en una entrevista concedida a 'Sky Sports' Reconoció que será igual de feliz si se acaba quedando en el Chelsea

Eden Hazard ha vuelto a hablar sobre su futuro y su posible llegada al Real Madrid en una entrevista concedida a Sky Sports. En ella, el jugador del Chelsea ha dejado claro que será igual de feliz si termina su carrera en el Chelsea y que no pasa nada si finalmente no juega en España, su deseo desde hace un tiempo.

“Puedo terminar (mi carrera) en el Chelsea. No hay ningún problema. Soy muy feliz en el club, con el equipo y mi familia es feliz aquí. Así que si no voy a España, no hay problema. Adoro a los aficionados y creo que ellos me quieren a mí. Pase lo que pase en el futuro, seré feliz”, afirmó.

Y es que el futuro de Hazard y su posible llegada al Real Madrid está en boca de todo el mundo después de que el belga se haya vuelto a reafirmar en su decisión de verano dejando claro que “sería feliz su juego en el Real Madrid”. Sabido por todo el mundo es que no quiere abandonar de malas maneras el Chelsea (el club que se lo ha dado todo, según él) y por ello pretende que su posible llegada al Bernabéu sea buena para todas las partes.