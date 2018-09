Dinamarca recibirá a la Gales de Gareth Bale este domingo en el encuentro de la Liga de Naciones (18:00 horas) con su selección habitual. Los futbolistas daneses y la Federación de Dinamarca (DBU) han llegado a un acuerdo temporal que supone una tregua en la huelga iniciada por los futbolistas y que obligó a recurrir a jugadores de fútbol sala para disputar el amistoso ante Eslovaquia en el que cayeron por 3-0 este jueves.

El conflicto entre la federación danesa (DBU) y sus jugadores se debe a la decisión del órgano federativo de no prolongar el convenio que regulaba la participación de los futbolistas en actos publicitarios. Ello llevó a los jugadores a tomar la decisión de declararse en huelga y no participar en los siguientes compromisos de la selección danesa hasta que no se llegara a un acuerdo.

Así las cosas, la DBU tuvo que recurrir a jugadores de categorías inferiores y de fútbol sala para evitar sanciones de la UEFA. Una medida que se puso en práctica en el amistoso de este jueves ante Eslovaquia y en el que los daneses cayeron por 3-0 en Bratislava.

Sin embargo, la llegada del primer partido oficial en la Liga de Naciones, el que los mide a la Gales de Gareth Bale este domingo, ha propiciado una tregua. La DBU y los futbolistas han llegado a un acuerdo temporal (vigente hasta el próximo 30 de septiembre) por el que mantendrán las mismas condiciones que imperaron durante el Mundial de Rusia en cuanto a los derechos de imagen. Si bien, desde el próximo lunes ambas partes iniciarán las negociaciones con el fin de establecer un acuerdo permanente.

“Es bueno para la selección y para todo el fútbol danés que podamos jugar el importante partido de la Liga de Naciones con la auténtica selección y que el foco esté de nuevo en lo deportivo”, señaló en un comunicado el presidente de la DBU, Jesper Møller.

La tregua llega para evitar sanciones de la UEFA, pues algunas selecciones se habían quejado de la práctica de Dinamarca. Eslovaquia, sin ir más lejos, dijo que había sido perjudicada al tener que jugar ese amistoso con jugadores de categorías inferiores y de fútbol sala.