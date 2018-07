Neymar lava su imagen: “A veces exagero, pero sufro dentro del campo”

Fue criticado durante el Mundial por simular y exagerar En Brasil también hay voces en contra del carioca, que trata de lavar su imagen

El de Rusia no fue el Mundial de Neymar. Llegó justo tras recuperarse de una larga lesión, no estuvo fino sobre el césped, fue criticado duramente por simular faltas y exagerar… Hasta en Brasil recibió críticas el jugador del PSG, que ha querido lavar su imagen a través de un anuncio publicitario de uno de sus patrocinadores, Gillette. Obviamente es una acción comercial y lo que la marca intenta con este vídeo es conseguir que lo vea el máximo de gente posible, pero llama la atención el profundo discurso del brasileño durante el spot.

“Marcas de las botas en la pierna, rodillazos en la columna, pisotón en el pie. Puedes creer que yo exagero y a veces, exagero de verdad. Pero en realidad, sufro dentro del campo. Ahora, tú no sabes lo que yo paso fuera de él”, dice Neymar en el vídeo.

El anuncio, que dura minuto y medio aproximadamente y se titula ‘Un hombre nuevo cada día’, aclara también que no se acostumbra a perder y a decepcionar a los suyos, por eso no suele dar la cara. “Cuando salgo sin dar entrevistas no es porque yo sólo quiera laureles de victoria, es porque aún no he aprendido a decepcionarle. Cuando parezco malcriado, no es porque no aprendí a frustrarme. Dentro de mí aún hay un niño. A veces encanta a todo el mundo. A veces enfada a todo el mundo. Mi lucha es mantener a ese niño vivo. Pero dentro de mí y no dentro del campo. Usted puede creer que caigo demasiado, pero la verdad es que no caí. Yo me desmoroné. Y puede creer que eso duele mucho más que cualquier pisotón en un pie operado”.

Por último, el futbolista del PSG manda un mensaje a sus críticos: “Tardé en aceptar las críticas. Yo tardé en mirarme al espejo y transformarme en un nuevo hombre. Pero hoy estoy aquí, con la cara limpia y con el pecho abierto. Yo caí. Pero sólo quien cae se puede levantar. Pueden tirarme piedras o pueden lanzar esas piedras fuera y ayudarme a quedarme en pie. Porque cuando yo estoy de pie, amigo, todo Brasil se levanta conmigo”.