Zidane y Deschamps, favoritos en la lista de 10 nominados al The Best

Cherchesov, Dalic y Southgate son las grandes novedades en la lista del The Best

La FIFA ha hecho oficial la lista de los 10 candidatos que optan al premio The Best, como mejor entrenador de la pasada temporada entre el periodo del 3 de julio 2017 y el 15 de julio de 2018. Destaca la presencia del seleccionador ruso Stanislav Cherchesov, el croata Zlatko Dalic, el inglés Gareth Southgate y Roberto Martínez como grandes novedades en la lista.

El gran rendimiento de las cuatro selecciones en el Mundial de Rusia, especialmente el de Croacia que llegó a la final del campeonato cuando las apuestas decían que no pasaba de octavos, ha propiciado la nominación de sus respectivos entrenadores al premio The Best. Precisamente el combinado croata fue el que apeó al combinado de Cherchesov del torneo en cuartos de final.

Mientras que el cuadro inglés terminó cuarto, después de caer contra la Croacia de Dalic en semifinales y posteriormente contra la Bélgica de Roberto Martínez en su lucha por el tercer y cuarto puesto.

Por su parte, Deschamps se proclamó campeón del mundo con Francia, lo que le convierte en uno de los favoritos para alzarse con el galardón. Zidane, tras ganar la Champions League con el Real Madrid por tercer año consecutivo es junto al seleccionador francés uno de los grandes candidatos.

Así pues la lista de los 10 candidatos nominados al premio The Best son: Massimiliano Allegri (Juventus), Stanislav Cherchesov (selección de Rusia), Zlatko Dalic (selección de Croacia), Didier Deschamps (selección de Francia), Pep Guardiola (Manchester City), Jurgen Klopp (Liverpool), Roberto Martinez (selección de Bélgica), Diego Pablo Simeone (Atlético de Madrid), Gareth Southgate (selección de Inglaterra), Ernesto Valverde (Fútbol Club Barcelona)y Zinedine Zidane (por sus logros en el Real Madrid).

En cuanto a la modalidad femenina, el seleccionador nacional Jorge Vilda figura entre los diez finalistas tras clasificar a España para el Mundial 2019. El seleccionador español comparte candidatura con Emma Hayes (Chelsea), Stephan Lerch (Wolfsburgo), Mark Parsons (Portland Thorns), Reynald Pedros (Olympique Lyon), Alen Stajcic (Australia), Asako Takakura (Japón), Vadao (Brasil), Martina Voss-Tecklenburg (Suiza) y Sarina Wiegman (Holanda).