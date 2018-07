Lucas Hernández: de sentirse “español” a jugar la final del Mundial con Francia

Lucas Hernández estuvo muy cerca de nacionalizarse español y decir no a Francia

La vida es una cuestión de decisiones. Unas veces se acierta y otras no. En esta historia, el protagonista dio en el blanco. Lucas Hernández cuenta las horas para jugar la que será su primera final de un Mundial. Palabras mayores. Con tan sólo 22 años le llega la oportunidad de disputar el partido de los partidos, aunque si la elección hubiese sido otra lo más probable es que estuviese viendo esta final por la televisión tras emprender antes de tiempo el camino de vuelta junto al resto de la selección española.

Lucas nació en Marsella, al igual que su hermano Theo, pero se crió en España. Aquí ha crecido, se ha formado y ha comenzado a jugar al fútbol en la cantera del Atlético de Madrid. En definitiva, en el lugar en el que ha hecho su vida. Pero aunque haya pasado más tiempo en el territorio nacional que en su propio país, Lucas es francés.

El defensa ha terminado de destaparse como un grandísimo futbolista esta temporada. Para Simeone ha sido un jugador más que importante gracias a su polivalencia. Lucas es lateral izquierdo, pero puede ejercer como central sin mayores problemas. Su gran curso no pasó desapercibido para la Federación Española que, al ver que Deschamps no le llamaba, se lanzó a por él. Julen Lopetegui, ahora entrenador del Real Madrid y por aquel entonces seleccionador, estaba decidido a llamar a un jugador que el 3 de marzo en una declaraciones concedidas a RTVE demostraba su amor al combinado nacional. “Me siento español, España me lo ha dado todo y si me llaman yo voy”, afirmó.

Parecía que no había marcha atrás. La Federación y García Quilón, su representante, comenzaron a moverlo todo para que Lucas pudiese ser español a todos los efectos y, por lo tanto, internacional, pero una causa judicial abierta que iba a retrasar la nacionalidad y un movimiento rápido e inesperado del seleccionador francés lo cambiaron todo.

Deschamps, que no había contando con él durante toda la fase de clasificación, le prometió que iba a estar en el Mundial y le citó para dos amistosos ante Colombia y Rusia. España también le ofrecía estar en la cita rusa, pero al no tener el pasaporte nada era seguro. Finalmente, Lucas se decantó por lo confirmado y no lo pudo hacer mejor.

España fue eliminada de este Mundial en octavos de final ante Rusia, mientras que Francia ha llegado a la final con Lucas como titular indiscutible en el flanco izquierdo. Ha jugado cinco partidos completos y sólo se perdió 40 minutos del duelo ante Dinamarca, donde los galos llegaron ya clasificados para los octavos de final e hicieron rotaciones. El domingo, en el estadio Luzhnikí de Moscú, puede tocar el cielo.