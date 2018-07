Rubiales: “No me arrepiento de haber despedido a Lopetegui”

Luis Rubiales analizó la eliminación de la selección española del Mundial 2018 después de caer en octavos de final en la tanda de penaltis frente a Rusia. El presidente de la Federación aseguró que no se arrepiente de haber despedido a Lopetegui y no quiso criticar la actuación del VAR.

Eliminación

“Hemos sido superiores y es cierto que te vas con dolor y con la sensación de que nos elimina un rival que no ha estado a nuestro nivel. Hay que felicitarle y desearle suerte”.

El VAR

“No he podido verlo. Es fútbol, hoy me puedo quejar, mañana serán otros los que se quejen. Hay que aceptarlo”.

Lopetegui

“Hoy hay dolor y es un día difícil porque nos han eliminado siendo superiores. Cuando uno tiene la tranquilidad de haber hecho todo con convicción y con responsabilidad tiene que seguir adelante. Tenemos que seguir y mirar en qué nos hemos podido equivocar”.

Arrepentimiento

“No me he arrepentido porque lo hice con responsabilidad, convicción y valores y no deben quedar marcadas por un resultado posterior. Analizaremos todo y buscaremos lo mejor para la Federación”.

Hierro

“Hierro, su equipo y los futbolista han tenido un comportamiento del que me siento orgulloso y les doy las gracias. En las próximas semanas veremos qué es mejor. Cuando haya una decisión lo comunicaremos. Hay que estar tranquilos, no siempre gana el mejor.