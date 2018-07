Un doble penalti de manual que condenó a España. Cinco minutos para el término de la prórroga del partido de octavos de final del Mundial que mide a España y a Rusia. Los dos centrales de la selección, Gerard Piqué y Sergio Ramos, caen casi al unísono después de sendos agarrones por parte de sus rivales. Kuipers no señala penalti por ninguna de las dos acciones y los aficionados comparten sentimientos de indignación con la esperanza de que el VAR ejerciera de elemento justiciero y le diera al combinado nacional la oportunidad de adelantarse desde los 11 metros, pero no sucedió y un país entero acabó llorando, sin penalti y sin Mundial.

En primer lugar, decir que el VAR no interviene en la acción es incorrecto, pues los asistentes, desde la sala de vídeos, revisan cada jugada del partido e incluso hicieron saber al árbitro del España – Rusia que estaban haciendo hincapié en la caída de Piqué y Ramos. Pero entonces, ¿por qué el VAR no llamó a Kuipers para que viera la jugada repetida si existe agarrón a ambos jugadores?

La polémica jugada que desató la indignación de jugadores y afición española no fue revisada por el árbitro principal debido a que no se trata de una jugada de diagnóstico claro y objetivo, pues Kuipers pudo pensar que el agarrón a Ramos o Piqué no era lo suficientemente grave como para que cayeran al suelo, o que ellos también estaban sujetando a su contrincante en el momento de un penalti que todos los españoles vieron, protestaron y más tarde lamentaron.

Que el VAR no alertase a Kuipers de que estaba equivocado y que debía revisar la acción no quiere decir que no fuera penalti, y de hecho casi hay unanimidad entre los que vieron el encuentro y la acción repetida. No hubo ninguna negligencia por parte del asistente de vídeo. Simplemente, no quiso influir en una acción interpretable y de decisión no objetiva.

El VAR, tal y como explicaron los miembros del Comité Técnico de Árbitros españoles en la jornada de puertas abiertas, no tiene el objetivo de intervenir en ese tipo de acciones, a pesar de que sí se encuentra en el elenco de jugadas que entran dentro de su competencia –gol, penalti, tarjeta roja y confusión de identidad–. No se trató de la señalización de un piscinazo o una patada deliberada, sino de un agarrón en el que el colegiado del España – Rusia decidió que no había contacto suficiente como para pitar el penalti que podría haber salvado a España.