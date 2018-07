Mbappé corrió casi tan rápido como… ¡Usain Bolt!

A sus 19 años, Kylian Mbappé fue el hombre del partido de octavos de final entre Francia y Argentina que supuso la eliminación de la Albiceleste en el Mundial de Rusia. El joven francés fue autor de dos goles y provocó el penalti que supuso el 1-0 en el marcador, dejando un dato para la historia: Mbappé rozó la velocidad del atleta jamaicano Usain Bolt.

Mpabbé dejó maravillado al mundo tras su espectacular actuación en el partido entre Francia y Argentina. Todo el mundo esperaba ver un duelo trepidante entre Antoine Griezmann y Leo Messi. Sin embargo, fue el joven francés el que eclipsó a todos y brilló con su doblete y su velocidad.

Corría el minuto 10 de partido, cuando Mbappé inició una galopada desde su propio campo dejando atrás a rivales y encarando el área de Armani, Rojo lo derribó y el árbitro señaló el penalti que Griezmann se encargó de convertir. La historia ya la conocemos, pero el francés dejó una estadística increíble. Según datos de la FIFA, Mbappé corrió a 32,4 km/h, una media cercana a la que obtuvo Usain Bolt cuando en 2009 batió el récord mundial en 100 metros. Una marca alucinante si tenemos en cuenta que el francés lo hizo con el balón en los pies.

Pero no fue el único dato que dejó para la historia. Mbappé es ya el cuarto jugador más joven en anotar más de un gol en un partido en un Mundial. El que tiene el récord en precocidad es Pelé, quien con tan sólo 17 años marcó un hat- trick en las semifinales de 1958 precisamente ante Francia. El mítico ex futbolista se encargó de felicitar a Mbappé por su actuación.

Congratulations, @KMbappe. 2 goals in a World Cup so young puts you in great company! Good luck for your other games. Except against🇧🇷! 😅/ Parabéns, Kylian. Marcar 2 gols em uma partida da Copa te coloca em boa companhia! Boa sorte no resto da competição. Exceto contra o 🇧🇷! https://t.co/DW0XcJF49m

— Pelé (@Pele) 30 de junio de 2018