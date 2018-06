De falso 9 a falso Messi

Leo Messi no se encontró en los octavos de final. Ni fue falso nueve, ni fue Messi ante Francia en el partido que dejó a su país fuera del Mundial de Rusia. Jorge Sampaoli apostó por el ’10’ como referencia ofensiva dejando a Agüero e Higuaín en el banquillo. El de Rosario fue escoltado por Pavón y Di María, pero el experimento no funcionó.

Messi se encontró perdido en el ataque. Sin un referente por delante con el que aliarse Leo no fue capaz de lucir lo más mínimo y sus compañeros le echaron mucho de menos. Argentina es Messi y 10 más y cuando no se encuentra todos los padecen. Di María sacó garra para tratar de sobreponerse ante el mal partido de su estrella y la fortuna les sonreiría en el gol de Mercado, un tanto que nacería de sus pies, pero no sería suficiente para meter al equipo albiceleste en cuartos de final.

El Leo de los últimos años es un verso libre al que hay que dejarle hacer y deshacer a su gusto. Él sabe cuando tiene que bajar a apoyar a los centrocampistas, cuando tiene que dar un paso al frente para asociarse con los delanteros o, simplemente, ganar un partido. Pero Sampaoli decidió atarle y Argentina lo pagó.

Messi, consciente de que la ‘jaula’ que su entrenador había creado para él no iba a beneficiar a nadie, trató de escorarse a la derecha, donde más cómodo se siente, pero tampoco funcionaría. En el primer tiempo sufrió mucho y en el segundo se movería más, aunque con poco sentido. No fue hasta la salida al terreno de juego de Agüero cuando realmente se liberó, cuando Messi volvía a ser Messi, pero ya era demasiado tarde. Y eso que puso en la cabeza del Kun el balón del 4-3, aunque el tiempo ya era insuficiente para cualquier reacción.