Colombia se mete de cabeza en octavos

Colombia se clasificó para octavos de final como primera de grupo después de vencer a Senegal gracias a un gol de Yerry Mina También se benefició de la derrota de Japón ante Polonia (0-1).

Colombia estará en octavos de final y además como primera de grupo. La selección cafetera, que necesitaba una victoria para estar en la siguiente fase, venció a Senegal gracias a un gol de Yerry Mina a falta de un cuarto de hora en un partido dramático para Senegal, que se queda fuera del Mundial de Rusia. Finalmente, a pesar de perder contra Polonia, Japón estará en la próxima ronda.

Senegal arrancó el partido con más energía, con ganas meter miedo y hacer daño a los colombianos desde el principio. Por su parte, los de Pékerman no tenían tan prisa y trataban de mantener el orden para no ser sorprendidos por el combinado africano, que pese a partir con ventaja y no necesitar la victoria salió a por todas. Pero la primera ocasión fue para Colombia, en botas de Quintero, que en el minuto 11 lanzó una falta que fue desviada a córner por el meta senegalés.

Acto seguido, el protagonista fue el VAR. El colegiado pitó penalti de Davinson Sánchez sobre Mané en primera instancia, pero tras consultar las repeticiones se corrigió a sí mismo y todo quedó en nada para alivio del central y de la selección colombiana, que en el 24′ pudo hacer el 0-1 por medio de Falcao, pero el ariete remató alto en una jugada a balón parado. Todaía se le ponía más complicado al equipo cafetero a la media hora de partido, cuando James Rodríguez tuvo que retirarse lesionado para dejar su lugar al sevillista Muriel.

Colombia necesitaba la victoria para no quedar en la cuneta a las primeras de cambio salvo que Polonia diera la sorpresa y venciera a Japón, pero en la primera parte no se notó sobre el césped porque Senegal fue mejor y mereció más. Los de Pékerman salieron algo más metidos tras el paso por los vestuarios. Faltaba claridad de ideas en sus ataques, pero intentaron volcarse más en busca de la victoria. Y, de repente, saltó la sorpresa en el otro partido del Grupo H. Polonia, ya eliminada, se adelantó a Japón y ese resultado daba el pase a Colombia y Senegal con el 0-0.

Pero a pesar de que el empate clasificaba a ambos, Colombia siguió intentándolo. Principalmente porque un gol de Japón en los últimos minutos mandaba a casa a la selección cafetera. Y eso era mucho riesgo. Por ello, Yerry Mina apareció de la nada en un córner para hacer el tanto que le daba a Colombia el primer puesto de grupo y dejaba fuera a Senegal. Así que ahora le tocaba a los africanos obrar el milagro. Ahí Ospina se convirtió en héroe y neutralizó todos los intentos de Senegal. Después de haber perecido en el primer partido, Colombia estará en octavos de final como primero de grupo.