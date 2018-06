Lewandowski se reafirma: “No quiero jugar toda mi carrera en una misma liga”

Lewandowski fue entrevistado por Piqué

Robert Lewandowski se ha sentado con Gerard Piqué para hablar sobre su futuro. El delantero del Bayern se reafirmó en su intención de dejar la Bundesliga en The Players Tribune, aunque en esta entrevista no da pistas sobre donde podría ir a jugar. El atacante sigue estando relacionado con el Real Madrid.

El futuro

“Ahora tengo 29 años y sé que puedo jugar aún muchos años si no me lesiono. Hace unos años dije que no quería jugar toda mi carrera en una misma liga, eso es seguro, pero ahora no puedo decir que me espera en el futuro”.

Nuevos retos

“No pienso ahora en eso porque estoy centrado en lo que debo hacer en el siguiente partido o la próxima semana, pero no en el próximo mes o más allá”.

Guardiola, su entrenador

“Creo que ese sería Pep. Hablaba mucho con él, sobre lo que debería hacer. Me preguntaba qué pensaba desde mi punto de vista porque él no era delantero. A veces me decía que yo era el mejor y quería saber qué opinaba yo. Puedo decir que Pep fue el entrenador que cambió mi forma de ver el fútbol”.

Relación con Klopp

“Es como un amigo. Puedes hablar con él sobre lo que quieras, puedes llamarlo a las cinco de la mañana y no habrá problema. Es como un padre”.