Puyol defiende a Piqué: “Acusarle por la decisión de Griezmann no tiene sentido”

Puyol cree que no tienen sentido las críticas hacia Piqué

Carles Puyol valoró el empate de España en su debut en el Mundial frente a Portugal, ensalzando una “reacción” que le da posibilidades a ‘La Roja’ de “conseguir el objetivo”, así como transmitió un voto de confianza al guardameta David De Gea, quien erró en el segundo tanto de los lusos, asegurando que la “forma de recuperar” al portero de la selección es manteniéndole en el once. También habló sobre las críticas a Piqué por producir el documental de Antoine Griezmann.

Puyol analizó la actualidad azulgrana, felicitando al nuevo secretario técnico y antiguo compañero, Eric Abidal, y defendiendo a Piqué: “Acusar a ‘Geri’ de que esta decisión es culpa suya no tiene sentido. Que él tenga una productora y que esa productora haga un documental, no lo veo mal. Mucha gente puede pensar que ha sido Piqué el que ha influenciado, y para nada. La decisión la toma Griezmann y es una decisión muy importante como para que una persona externa te condicione”.

Precisamente, Piqué anunció su retirada al final del presente Mundial, dejando una vacante importante en el once tras conformar con Sergio Ramos una “defensa increíble”. “Si no es la mejor defensa, es una de las mejores. Si lo deja, tendremos que darle las gracias por todo lo que ha dado, aunque luego vienen jugadores muy buenos y que deberán aprovechar su momento”, declaró el ex zaguero Carles Puyol.

Hierro, una opción “ideal”

“La reacción del equipo, con un gol en contra en los primeros minutos que supone un ‘mazazo’, quiere decir que España está fuerte y que puede conseguir el objetivo”, explicó Carles Puyol, quien consideró “injusto” opinar sobre la situación de ‘La Roja’ y la reciente destitución de Julen Lopetegui, asegurando que es una decisión que se debe “analizar estando dentro y conociendo bien los detalles”.

En la misma línea, el ex jugador no quiso opinar sobre la manera de actuar del Real Madrid, aunque entendiendo que el club debía buscar entrenador después de una salida de Zidane que “sorprendió a todos”. En el caso del nuevo seleccionador, Fernando Hierro, lo consideró una opción ideal. “Ha sido un jugador con muchísima experiencia y ha estado muy cerca de la selección en los últimos meses”, señaló.

“No tenía lógica hacer muchos cambios y meter a un entrenador con una metodología diferente, porque al final creo que la filosofía de la selección española está muy clara, así que había que traer a alguien con ese perfil”, añadió.

Además, Puyol resaltó la labor del hispano-brasileño Diego Costa en ese debut frente a Portugal, manifestando que “en los delanteros, lo que manda son los goles”, y criticó la reciente duda en la portería tras el rendimiento de De Gea. “Todos cometemos errores. Ya hemos visto que los compañeros están con él y la forma de recuperar a De Gea, que es uno de los mejores porteros del mundo, es manteniéndole en el sitio“, opinó.

Con la primera jornada prácticamente finalizada, el Mundial de Rusia demostró que se debe “respetar a todos”, sobre todo tras el ‘pinchazo’ de la mayoría de favoritos. “A todas les ha costado muchísimo. A partir de ahora, son todo decisivos, porque si no consigues un buen resultado en el primer encuentro, a partir de ahí todo se convierte en una final”, reconoció un Puyol que, sin embargo, continúa confiando en las principales candidatas a llevarse el torneo porque “puedes tener un partido malo pero luego la realidad se mantiene”.