Isco: “Ni pienso en el Balón de Oro ni estoy aquí para ser el sucesor de nadie”

Isco repasa la actualidad de la Selección Española en el Mundial de Rusia y analiza el próximo partido de España - Irán

Isco Alarcón, uno de los mejores jugadores en el debut de España en el Mundial 2018, repasó la actualidad de la selección, defendió a De Gea y explicó que el grupo “es una familia y hay mucho buen rollo”. En el capítulo individual insistió en que “ni pienso en el Balón de Oro ni estoy aquí para suceder a nadie”.

Debut

“Creo que se vieron las sensaciones que tuvimos, fue un partido completo, les dimos pocas opciones, al final un penalti y una falta marcaron la diferencia. Hicimos un buen partido, sobre todo en la segunda parte. A falta de dos minutos una falta nos quitó la victoria”.

Pinchazos

“Es pronto para hablar de favoritismos, nosotros empatamos como ellos. En un Mundial nadie te regala nada, tenemos ahora un partido muy importante y tenemos que estar centrados. Veo al equipo muy bien y con ganas”.

Lopetegui

“Sí que pasó algo, pero la ilusión es superior a todo lo que pueda pasar, estamos motivados, esto es un Mundial, hay uno cada cuatro años y es muy difícil estar aquí. Tenemos ganas del segundo partido y dar una alegría”.

¿Pudieron hacer más los jugadores?

“Hay que dejarlo atrás, es algo que ha pasado pero no nos ayuda estar lamentándonos de lo que pasó o no pasó, tenemos que centrarnos en el fútbol, que es lo que nos va a dar alegrías. Esas cosas no se agradecen, pero tenemos que estar centrados en el partido”.

El equipo es una familia

“Estamos siempre juntos, de cachondeo, hay buen rollo en el grupo e influye en el campo. Lo que dicen mis compañeros es verdad, si estamos unidos todo es más fácil en el campo”.

Posición

“Me siento cómodo, con los jugadores que tengo al lado todo es más fácil”.

Balón de Oro

“No lo pienso, no estoy aquí para suceder a nadie, intento hacer mi trabajo en el campo y dar el 100% de mí. Si colectivamente va bien el Mundial, individualmente nos beneficiará”.

Piqué

“Llegar a 100 partidos con la selección no es fácil, Gerard lo está haciendo bien, es la base de la España del éxito y es una garantía saber que cuando nos atacan tenemos a Ramos, Piqué, Nacho, Carvajal, Jordi Alba… Nos ayudan mucho para luego crear, sacan bien la pelota”.

Motivación

“Este equipo tiene ganas de salir adelante, hemos salido unidos, en el primer partido no nos vinimos nunca abajo. Este equipo es corazón, nunca se rinde, tenemos claro a qué hemos venido”.

Fallo de De Gea

“De Gea es uno de los mejores del mundo, sabe cómo reaccionar, está muy animado y le damos mucho cariño. Tenemos que ayudarle, él nos ayuda a nosotros y eso es el grupo”.

Lopetegui en el Madrid

“Sí, es un entrenador que le conozco desde hace muchos años, hemos coincidido en todas las categorías inferiores de la selección, él me ha dado su confianza cuando en mi equipo no la he tenido y es un grandísimo entrenador”.

Portugal

“La lectura es la misma, hicimos un gran partido, se pueden mejorar algunos detalles pero el equipo estuvo bien y no se vino abajo, luego controlamos el partido y una acción a balón parado nos quitó los tres puntos”.

Estilo

“El estilo de España es innegociable, es lo que mejor sabemos hacer y lo que nos ha dado tanto en los años pasados”.

Alemania

“Es la campeona, pero en un partido puede pasar cualquier cosa. México estuvo muy bien, le puso las cosas muy difíciles y le ganó el partido, esto demuestra el tipo de competición que es este, todo el mundo sale muy motivado. Tenemos que pasar nosotros y cuando nos toque enfrentarnos a esas selecciones, preparar el partido”.

Hierro

“A Fernando le conozco desde hace tiempo, es un tío que sabe lo que hace. No ha habido muchos cambios porque sabe que lo que hacemos lo hacemos bien. Ha sido un papel para él pero confía mucho en nosotros”.

Irán

“Intentaremos marcar en el primer minuto, tenemos que ir a muerte con el estilo que nos define, tocar, jugar y mantener la posesión. Las ocasiones llegarán y espero que podamos hacer gol pronto”.