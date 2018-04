¿Dónde está Jesé?

El penúltimo lío de Jesé Rodríguez, que no sale de una para meterse en otra… El atacante canario, cedido en el Stoke City por el PSG esta temporada, no se presentó este miércoles a entrenar con su equipo y según aseguran en Inglaterra ni siquiera se ha puesto en contacto con el club para informar de su situación. De hecho, la entidad británica no sabe dónde está el ex jugador del Real Madrid, al que concedieron permiso para ver a su hijo enfermo hasta este martes.

El Stoke City no tiene información de su paradero y Paul Lambert, técnico del conjunto inglés, tampoco sabe por qué el jugador canario no se puso a sus órdenes este miércoles. Desde que salió del Real Madrid, Jesé está siendo más noticia por lo extradeportivo que por lo deportivo, algo que incluso le puede costar su carrera como profesional si sigue esta dinámica.

El Stoke City le había concedido unos días de permiso para que viajara a Madrid para estar cerca de su hijo pequeño, Nyan, que está enfermo desde que nació y que está ingresado en el Hospital La Paz de la capital. El plazo acababa el miércoles y el español tenía que estar entrenando ayer en la ciudad deportiva, pero no apareció.

El futbolista canario se expone a una multa y todo apunta a que su entrenador va a contar poco con él de aquí a final de temporada, por lo que todavía se va a devaluar más. The Telegraph informa que el conjunto inglés le apartará y por tanto volverá al PSG. Jesé lleva una temporada complicada.

Con el Stoke City ha disputado 13 partidos de Premier League y sólo ha marcado un gol, en su debut frente al Arsenal. El canario no juega desde el pasado 17 de marzo, ante el Everton, y saltó al campo para disputar tan solo 11 minutos.