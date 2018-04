El Liverpool ridiculiza a Guardiola y le deja con un pie fuera de la Champions

El Liverpool de Jurgen Klopp dio una lección a Pep Guardiola y su Manchester City, al derrotarles por 3-0 en un encuentro fatídico para los citizen, que se quedan con un pie fuera de la presente edición de la Champions League. Salah, Oxlade-Chamberlain y Mané fueron los goleadores del choque.

Una nueva pesadilla para los de Pep Guardiola en Anfield que condiciona su futuro continental a una remontada épica la próxima semana, centrada en tres goles en la primera media hora y un ejercicio defensivo en el segundo tiempo que secó de ocasiones a los de Manchester.

El cuadro citizen tendrá un amargo asalto a la Premier este fin de semana en el derbi de Manchester después de caer con estrépito en el primer envite por semifinales de Champions. El cinco veces campeón de Europa volvió a arrollar al City, como hicieran en liga hace dos meses y medio, pero esta vez guardando el botín. Salah, Oxlade-Chamberlain y Mané encarrilaron el pase del Liverpool.

El mítico feudo ‘red’ disfrutó de lo lindo su presencia entre los ocho mejores de Europa nueve años después. Se consumó la trampa de Klopp a Guardiola y el Liverpool hizo estragos en el virtual campeón de la Premier en media hora pletórica. La posesión celeste no fue perfecta, no terminó sus jugadas, perdió balones, permitió carreras del rival y no tuvo contundencia defensiva cuando tocaba.

Tras 10 minutos de dominio visitante, la primera ofensiva ‘red’, con Salah iniciando carrera casi en su campo, terminó con el gol del egipcio con cierta colaboración de la zaga rival. Pareció reaccionar el City pero la segunda local puso el 2-0: un derechazo imparable de un Oxlade-Chamberlain recuperado para la causa del fútbol por Klopp. El técnico alemán volvía a ganar la partida al español.

Sin duda, con esa efectividad, no necesitaba la posesión un Liverpool que encontró a la media hora el golpe del gracia al partido. Una mala salida con balón de Otamendi, la recuperación local y un centro templado de Salah para el remate sin oposición de Mané. Un poema en cada cara, acompañado de un frío escalofrío, se leyó en los jugadores del City, tocado y perdonado por Van Dijk al borde del descanso.

En la segunda parte, el Liverpool demostró que también puede ser serio en defensa y mantuvo casi inédito a los de Guardiola. El City adelantó líneas, en especial con una preocupación menos por la lesión de Salah, y dio más ritmo a su juego. David Silva apareció más para facilitar la asociación ‘citizen’, pero el envite perdió fuelle, pese a la entrada de Sterling, hasta un arreón final.

El ex ‘red’ y Sané buscaron un gol de vida para la vuelta, que llegó por medio de Gabriel Jesus y anuló Felix Brych por un dudoso fuera de juego. Se quedó sin tirar a puerta el gigante de la Premier, ante un Liverpool dispuesto a volver a ser grande en Europa. Los de Guardiola, que el sábado ante el United pueden celebrar un histórico título doméstico, cayeron en la trampa de Anfield.