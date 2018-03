Alineación oficial de Argentina

Jorge Sampaoli ya ha confirmado el once oficial de Argentina que se enfrentará a España en el Wanda Metropolitano. El seleccionado se encontró en la mañana del martes con las molestias de Messi, un problema que ha solventando apostando por Ever Banega en el puesto de un ’10’ que no se sentará ni en el banquillo.

El once de Argentina ante España: Sergio Romero; Fabricio Bustos, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano, Biglia, Banega; Maximiliano Meza, Lo Celso y Gonzalo Higuaín.

Sergio Romero será el portero del combinado albiceleste. Después de que Caballero jugase a gran nivel ante Italia en Mánchester, el meta del United recupera el puesto. En defensa Sampaoli ha apostado por Fabricio Bustos, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico.

El centro será para Javier Mascherano y Biglia, mientras que Banega actuará en la mediapunta. El sevillista tendrá una gran responsabilidad al tener que llenar el vacío que deja Messi.

Por último, el tridente atacante estará construido por Maximiliano Meza en la derecha, Lo Celso en la izquierda y Gonzalo Higuaín en punta para tratar de batir el arco español.