Kluivert: “Prefiero que mi hijo vaya al Barcelona, pero en el fútbol todo puede ocurrir”

Patrick Kluivert quiere que su hijo siga sus pasos. El ex jugador del Barcelona lanzó un mensaje sobre el futuro de Justin. El joven, actualmente en el Ajax, es una de las grandes perlas del fútbol europeo y ha llamado la atención de varios clubes entre los que está el Real Madrid, pero el patriarca de los Kluivert tiene muy claro la camiseta que quiere que vista su hijo.

“Estoy muy orgulloso de él, está haciendo un gran trabajo que le ha permitido ser titular. Si sigue jugando a este nivel a largo plazo, puede llegar a ser un futbolista importante. Indudablemente que prefiero que vaya al Barcelona, pero en el fútbol todo puede ocurrir“, reconoció en una entrevista para Omnisport.

“Es adulto y debe tomar por sí mismo las decisiones. Pero él ya ha dicho que su sueño es jugar en el Barcelona, aunque nunca sabes que puede pasar en el fútbol”, añadió Patrick.

Sin embargo, las palabras de ‘papá’ Kluivert se contradicen con lo que Justin anunció hace unas semanas. “Parece que irse al extranjero al principio de la carrera se ha vuelto un poco normal. Si eres bueno, llegarás allí, a la izquierda o a la derecha. Al final, realmente quiero terminar en el Barcelona o el Real Madrid, el Barcelona está en mi corazón, pero ¿quién soy para decir ‘no’ al Real Madrid?”, confesó Justin.

Además, su vástago reconoció que su padre no interviene en sus decisiones: “Un agente te ofrece las posibilidades, pero yo soy el que toma las decisiones, y mi padre no interfiere, sabe que no quiero eso”.

Justin ha esculpido su fútbol en las categorías inferiores del Ajax. Debutó con el primer equipo de Ámsterdam el 15 de enero del 2017 y, poco a poco, se ha ido haciendo con un hueco en el once. A sus 19 años ya es casi un intocable… Y su futuro es, cuanto menos, prometedor.