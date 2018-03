El zasca más cruel de Mourinho a Frank de Boer: “Eres el peor entrenador de la Premier, sólo sabes perder”

Jose Mourinho humilló a Frank de Boer en la previa del duelo de octavos de final ante el Sevilla. El técnico del Manchester United respondió a unas declaraciones del holandés en las que dudaba de la conveniencia de un entrenador como Mou para un jugador como Marcus Rashford.

“He leído lo que ha dicho el peor entrenador en la historia de la Premier League, diciendo que no es bueno para Rashford tener un técnico como yo. Si Rashford fuera entrenado por Frank de Boer aprendería a perder, porque perdió todos los partidos. Y Marcus quiere ganar. No juega todos los encuentros, porque tiene 20 años, pero está feliz aquí. Van Gaal le subió al primer equipo, está entre los cinco jugadores con más partidos de las dos últimas campañas. Estoy contento con él”, dijo Mourinho.

En unas declaraciones a BT Sport el día anterior, De Boer dijo que “es una lástima que el entrenador es Mourinho porque normalmente es un jugador inglés al que querrías darle tiempo y él podría cometer errores. Pero Mourinho no es así, él quiere sacar resultados“. El holandés estuvo esta temporada dirigiendo al Crystal Palace con un balance de cuatro derrotas y un único triunfo.