Getafe vs Levante: Alineaciones, horario y canal de televisión

Mucho más en juego para el Levante, que empieza un nuevo camino con un técnico de la casa. El Getafe mira con opciones a Europa, que está barata en estos momentos.

Posible alineación del Getafe

Guaita (Emi), Damián, Djené, Bruno, Antunes, Arambarri, Fajr (Mora), Portillo, Ángel, Amath y Molina.

Recomendados: Las últimas jornadas de Djené o el gol d Ángel son las únicas pautas positivas a destacar entre los azulones. El resto, calderilla.

No salió bien la opción en el Bernabéu y Bordalás repetirá con lo que venía siendo habitual. Fajr retrasará su sitio al doble pivote y Mora se cae. Vuelve Amath y la dupla Ángel y Molina en punta.

Posible alineación del Levante

Oier, Coke, Chema, Postigo (Róber), Luna, Lerma, Campaña, Ivi (Rochina), Bardhi, Morales y Roger (Pazzini).

Recomendados: Está por ver el efecto de Paco López en este Levante. Será determinante para apostar por algunos como Morales, Ivi o Pazzini, hasta ahora muy por debajo de lo esperado.

Varias dudas en el primer once de Paco López este fin de semana. Las molestias de Postigo y Luna no preocupan demasiado, pero podrían no llegar. En el centro del campo parecen claros Lerma y Campaña y la apuesta por Bardhi. Ivi o Rochina y Morales para los costados y Roger o Pazzini como referencia.

¿Dónde ver por televisión el Getafe vs Levante?

BeIN LaLiga

¿A qué hora es el Getafe vs Levante?

Sábado, 10 de marzo, a las 18:30 horas.

