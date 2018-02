Emery: “No soy médico, pero Neymar está enfermo”

El técnico del Paris Saint Germain, Unai Emery, analizó la actualidad de su equipo en sala de prensa, en la antesala del duelo liguero contra el Olympique de Marsella. Para el preparador de Hondarribia son claves los dos próximos partidos frente al eterno rival en Liga y Copa, como el duelo de Champions League ante el Real Madrid. La mala noticia es que Neymar es duda para la cita liguera y no sabe si podrá contar con él para el domingo.

“Neymar está enfermo. Espero que mañana se encuentre bien para poder entrenarse y jugar el domingo. No soy médico. El doctor me ha comentado que Neymar estaba enfermo. Ha sido algo parecido a lo que tenía Lass Diarra ayer. No fue una lesión, sino una gastroenteritis y algo de fiebre”, dijo.

Emery reconoce que le gusta más jugar como local ante su público que como visitante: “Cuando juego en casa, siempre estoy tranquilo. Siempre prefiero jugar en casa”, quien añadió que los jugadores “siente algo especial” cuando juegan en el Parque de los Príncipes. Es consciente de que el duelo del domingo es vital para el PSG. De ahí que los ultras se reunieran con los jugadores para tratar el tema, pero también para hablar del Madrid.

“Estamos en un momento clave por muchas cosas. Vamos a jugar en el Parque dos partidos ante el Marsella y contra el Real Madrid y pedimos a todos los hinchas que estén con el equipo en el estadio, para que a nuestros rivales se les haga difícil jugar”, explicó el técnico parisino en sala de prensa.

La presencia de Neymar en el choque es la gran incógnita. Unai fue preguntado por las dos amarillas que vio en el partido de la primera vuelta en Marsella, a lo que respondió que el brasileño ha aprendido de sus errores y no cree que los vaya a repetir. “Es inteligente y aprende de las experiencias individuales y colectivas para no cometer los mismos errores. Estará muy preparado para hacer gran partido”.