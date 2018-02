Marta Sánchez podría cantar el himno de España con su letra en la final de la Copa del Rey

Marta Sánchez conmemoró sus 30 años de trayectoria musical con un concierto en el Teatro de la Zarzuela. La cantante sorprendió a sus asistentes con una versión personal del himno de España: “Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí”.

La canción se hizo viral rápidamente y ha ocasionado gran revuelo en las redes. Los usuarios han reactivado el viejo debate sobre si el himno de España debería llevar letra o no y la batalla está servida.

El hastag #MartaSanchezHimnoEspañaCopaDelRey ha generado reacciones diversas. Varias figuras públicas han propuesto que la versión de la cantante sea interpretada en la próxima final de Copa del Rey que se disputa entre el Sevilla y el Barcelona, algo que ha generado una gran polémica entre los independentistas.

Esteban González Pons, portavoz PP en el Parlamento Europeo, fue bastante claro con la iniciativa: “Vamos a movernos para que Marta Sánchez cante su letra del himno de España en el césped, en la final de la Copa del Rey”.

Vamos a movernos para que Marta Sánchez @Martisima_SoyYo cante su letra del himno de España en el césped, en la final de la Copa del Rey. #MartaSanchezHimnoEspañaCopaDelRey https://t.co/WBG0tTaJnw — González Pons (@gonzalezpons) 18 de febrero de 2018



Asimismo, existen varias campañas en la plataforma Change para que “Que en la final de copa el himno Español sea interpretado por la cantante al son del público”. La iniciativa suma miles de apoyos en sus primeras horas de vida.

Otros de los grandes nombres propios que se han apoyado el himno de la cantante son Mariano Rajoy y Albert Rivera.“La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta”, apuntó Rajoy. “¡Qué grande eres Marta Sánchez!”, dijo Rivera poco después.

El último en subirse al carro ha sido Larrea, presidente interino de la Real Federación Española de Fútbol: “Sinceramente, no lo hemos pensado. Pero a mí no me desagrada la idea. Le vamos a dar una vuelta”. “Esto demuestra que la gente demanda una letra para el himno. No sé si la que propone Marta será del gusto de todos, pero en cualquier caso hay que agradecerle su aportación”, añadió.