Coentrao vuelve a echarse a llorar tras ser sustituido

Nadie sabe lo que le pasa a Fabio Coentrao. El lateral del Sporting de Portugal volvió a ofrecer una curiosa imagen después de que su entrenador Jorge Jesús decidiera sacarle del terreno de juego en el duelo ante el Astana de los dieciseisavos de la Europa League.

El luso fue sustituido en el minuto 57 cuando su equipo había remontado un 1-0 inicial y se ponía 1-3 en el marcador. Al llegar al banquillo, el que fuera lateral del Real Madrid se echó a llorar y tuvo que ser consolado por su presidente, Bruno de Carvalho, que suele presenciar los encuentros desde ese lugar.

Una reacción sorprendente porque no es muy común – sí enfados y malas caras, pero no lágrimas- y mucho más al no tratarse de la primera vez que la vemos con Coentrao de protagonista.

Fue en enero, durante el partido de la liga portuguesa ante el Vitorial Setubal. El defensa fue cambiado en el minuto 96, unos segundos después de que los locales, penúltimos en la tabla, empataran el partido de penalti.

Entonces, Coentrao se volvió loco, acabó a golpetazos con el banquillo – incluso se hirió la mano- y terminó llorando. Después, a través de su perfil de Facebook, se disculpó por la reacción y explicó que “se sintió frustrado” y que reaccionó como es, “auténtico y genuino” y que vive “cada juego como si fuera el último”. Por el momento, no se ha pronunciado sobre el motivo de sus recientes lágrimas ante el Astana.