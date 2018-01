La Premier, un viaje de ida ¿y vuelta?

La llegada de Roque Mesa al Sevilla supondrá un nuevo capítulo de jugadores que abandonan el fútbol español en busca de una aventura (millonaria, por otra parte) en la Premier League y que terminan regresando al poco tiempo. El ex jugador de Las Palmas cambió de isla el pasado verano y se marchó a Gran Bretaña. En el Swansea no ha terminado de encontrar su sitio y ahora que su regreso a España parece más que claro.

El canario estaba considerado el pasado curso como el timón del equipo. La UD consiguió completar una gran primera vuelta gracias a las grandes actuaciones de sus mejores jugadores. Y Mesa sobresalía entre ellos. A final de la temporada, los galeses fueron a por el, desembolsando 12,5 millones de euros por su fichaje. Sin embaro, no ha terminado de cuajar en su etapa como cisne.

Tras la senda de Lucas o Aspas

Algo que no sorprende. Y es que, Roque Mesa no es el único jugador español que no ha triunfado en la liga inglesa tras dejar la competición española. En los últimos años, el constante crecimiento del fútbol español ha provocado que sean muchos los jugadores a los que se les ha ofrecido suculentas sumas y que han decidido abandonar la Liga. Sin embargo, su éxito no ha sido el esperado y han terminado regresando a casa.

Uno de los últimos en hacerlo fue Lucas Pérez. Su primera temporada en la máxima categoría con el Deportivo, llamó la atención de Wenger, que se lo llevó al Arsenal. Tras una temporada no muy productiva en el conjunto gunner, este curso ha regresado al cobijo de la afición coruñesa, que el pasado curso tanto le añoró.

Borja Bastón fue otro de los casos. Tras sobresalir en el Eibar, el Atlético de Madrid -que lo tenía cedido- decidió venderlo al Swansea. El curso pasado tampoco fue su mejor año. Sólo un gol en 18 partidos hizo durante su etapa en el Liberty Stadium. Este curso, tras su experiencia en el extranjero, ha vuelto a LaLiga, donde es una de las referencias en ataque del Málaga.

Otro de los que regresó a España es a día de hoy internacional. Iago Aspas es el jugador franquicia del Celta. Formado en la cantera viguesa, el gallego regresó después de un año en el Liverpool al Sevilla. Tampoco logró cuajar en el conjunto andaluz, por lo que regresó al cuadro celeste, donde hoy es líder indiscutible.