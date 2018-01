Celta de Vigo vs Betis: Alineaciones, horario y canal de televisión

Cierran la vigésimo primera jornada dos equipos que han ido a más en las últimas fechas. Sobre todo, por la consistencia de ambos onces. Celta de Vigo y Betis quieren más.

Posible alineación del Celta de Vigo

Rubén Blanco, Hugo Mallo, Sergi Gómez, Roncaglia, Jonny, Wass, Lobotka, Jozabed (Radoja o Tucu Hernández), Iago Aspas, Maxi Gómez y Pione Sisto.

Recomendados: En Balaídos es terreno para apostar por los celtiñas y sus goles: Iago Aspas, Maxi Gómez, Pione Sisto y Wass.

Para Unzué, las dudas solo están en torno a el Tucu Hernández, tocado. Radoja o Jozabed podrían ser las alternativas de no llegar. El resto, sin cambios a la vista.

Posible alineación del Betis

Adán, Barragán (Francis), Feddal, Mandi, Durmisi, Javi García, Joaquín, Fabián, Guardado, Tello (Boudebouz) y Sergio León.

Recomendados: En el Betis están funcionando bien hombres como Joaquín, Tello o Fabián entre otros. Partido para ellos.

Pese al revés ante el Barcelona en el Villamarín, Quique Setién apostará por el mismo once con casi total seguridad. Barragán parece que regresará al once tras superar sus molestias y Boudebouz cuenta con ciertas opciones de colarse en el once.

¿Dónde ver por televisión el Celta de Vigo vs Betis?

GOL

¿A qué hora es el Celta de Vigo vs Betis?

Lunes, 29 de enero, a las 21:00 horas.

También te puede interesar

Alineaciones de la jornada 21 de LaLiga Santander