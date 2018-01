Aubameyang se declara en rebeldía y el Dortmund puede traspasarlo al Arsenal

La salida de Aubameyang del Dortmund está cada día más cerca. El delantero lleva pidiendo a gritos salir del Westfalenstadion desde hace varios meses y parece que ha llegado el momento. Su mal comportamiento ha sido la gota que ha colmado el vaso del conjunto alemán.

La ausencia del jugador en la convocatoria ante el Wolfsburgo no fue una casualidad. Peter Stöger, técnico del Borussia, decidió no contar con sus servicios por razones disciplinarias. Auba se saltó la reunión del equipo en el entrenamiento posterior del sábado.

Una charla muy importante donde estuvieron incluso los futbolistas lesionados, pero el delantero no fue, dejando una mala sensación en el club. Michael Zorc, uno de los dirigentes del Dortmund se quiso pronunciar al respecto en Sky: “En algún momento se llega a un punto en el que ya no se puede tolerar y aquí estamos hoy. No sé lo que está pasando en su cabeza”.

“Lo que no puedo entender es que él está de buen humor la mayor parte del tiempo y es un buen tipo. Pero tampoco puedo entender eso. No sé por qué lo hizo”, continua el directivo.

Harto en el Dortmund

Su mala actitud no es novedad esta temporada. El atacante gabonés ya fue apartado por indisciplina en noviembre tras visitar a su ex compañero Dembélé en Barcelona y reincorporarse tarde a los entrenamientos.

“No he visto este comportamiento con él durante años. Está claro, no puede seguir así. Lo que está sucediendo ahora no debe ser tolerado por el club. Hay problemas en el equipo y eso no es bueno “, confesaba Michael Zorc.

La no convocatoria de Aubameyang está directamente vinculada con su inminente salida. El delantero del Dortmund ha sido vinculado para reforzar al Arsenal si se concreta la salida de Alexis y al Guangzhou Evergrande.