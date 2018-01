Un ángel de Victoria’s Secret le devuelve el amor a Neymar

Izabel Goulart es la culpable de la reconciliación de Neymar con su exnovia Bruna Marquezine. En la prensa del corazón se dice que esta modelo brasileña, ángel de Victoria’s Secret y novia de su compañero en el PSG Kevin Trapp, ha hecho de Celestina tras varios intentos fallidos previos como se confirma con una fotografía de la conocida fiesta de Nochevieja en la que se destapó de nuevo la relación:

La WAG del portero alemán desde 2015 conoció al ahora colega de equipo de su novio un año después, cuándo ésta fuera madrina de la delegación de Brasil en los Juegos Olímpicos de Río 2016 -además de participar en multitud de eventos antes.

Las pruebas de que Izabel Goulart ha hecho de cupido entre Neymar y Bruna vienen desde todas las cuentas de Instagram de los protagonistas aunque se confirma en uno de los clubs de fans de la también actriz en la que destapan un comentario de la primera en una de sus publicaciones:

Por su parte, el guardameta del PSG Trapp también se ha manifestado desde la citada red social como ha recogido otra de las tantas comunidades que sigue el minuto a minuto de Bruna Marquezine, y por lo tanto ahora de Neymar.

2018 puede ser un año de cambios para Neymar. Después de volver a ser relacionado con el Real Madrid, lo ha iniciado regresando con su expareja y de una forma muy sentimental, tal y como han dejado ver ambos personajes públicos en sus perfiles de Instagram:

Tanto es así que la casa de apuestas Bodog ha decidido poner cotización a la hipotética boda del futbolista con Bruna Marquezine -motivo de la anterior ruptura según los medios brasileños. De este modo, que sí contraerán matrimonio se paga a 2,10 reales por real apostado, mientras que no se producirá el enlace a la estratosférica cantidad de 1.667 reales.

O Bodog está com linhas apostando em quando #Neymar pedirá Bruna Marquezine em casamento. São 3 cotações: se o pedido for feito até 31/06, a cotação é de @6. Se for até o fim desse ano, @1.50. Porém, se o brasileiro deixar para o ano que vem, o apostador tem lucro de @0.67. pic.twitter.com/yTNofh9cHi

— ApostasFC (@ApostasFC) 9 de enero de 2018