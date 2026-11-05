El fútbol brasileño bate un récord mundial: ¡53 tarjetas rojas en un partido!

Un partido de categoría Sub-20 disputado en Brasil ha batido el récord mundial de expulsiones. 43 jugadores, ocho miembros del cuerpo técnico y dos directivos vieron la tarjeta roja tras una multitudinaria batalla campal celebrada el pasado domingo.

El partido correspondía a la ida de la semifinal del campeonato estatal entre Uberlandia y el Mamoré. Los problemas comenzaron en la segunda parte, cuando un jugador del Uberlandia fue expulsado y los directivos del equipo invadieron el terreno de juego, obligando a interrumpir el choque durante 40 minutos. Finalmente, acabó reanudándose.

En este clima de tensión, Davi, jugador del Mamoré, anotó el 3-1 en el descuento y lo celebró burlándose de los jugadores rivales. Esto desencadenó una pelea multitudinaria sobre el terreno de juego, que acabó con un saldo de 53 jugadores expulsados. Al árbitro Fernando Patrick Drosghic Modesto no le quedó más remedio que suspender el encuentro de inmediato.

En el acta oficial del partido, el colegiado relata la situación imposible que presenció en el césped: «En el minuto 54 de la segunda parte se produjo una pelea generalizada que hizo imposible mostrar las tarjetas rojas y llevar a cabo el protocolo de cierre del partido», escribió Drosghic Modesto. «Por tanto, debido a todos los altercados y a la falta de seguridad, di el partido por terminado», finalizó.

El árbitro confirmó también que había presentado una denuncia a la policía por las amenazas verbales que recibió. Estas 53 tarjetas rojas superan por mucho el anterior récord Guinness de más tarjetas rojas mostradas en un partido de fútbol. Se había conseguido en 2011, en un caótico partido de la quinta división argentina entre Atlético Claypole y Victoriano Arenas, que se saldó con 36 expulsiones.

El Uberlandia emitió un comunicado contundente tras estas vergonzosas escenas, donde afirma que «ya se han tomado internamente las medidas disciplinarias oportunas respecto a los implicados, porque la formación deportiva es, ante todo, una cuestión de desarrollo personal».

A pesar de que el Mamoré no tiene suficientes jugadores habilitados para alinear legalmente un equipo en la vuelta de la semifinal, lograrán clasificarse a la final. Este miércoles, el Uberlandia anunció que renunciaría oficialmente a disputar la vuelta. El club basó su decisión en un «gesto de juego limpio» tras los lamentables acontecimientos que arruinaron la ida.

A pesar de esta inusual renuncia voluntaria, es probable que ambos clubes se enfrenten a duras sanciones disciplinarias por parte de las autoridades regionales del futbol brasileño.