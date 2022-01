Francia se plantea suspender el Rally Dakar 2022. El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, ha especulado con la posible suspensión de la prueba por el posible ataque terrorista que se produjo el pasado día 30 de diciembre en Yedda, ciudad que acogió la ceremonia del podio y la salida del Rally Dakar.

«Pensamos que tal vez valdría la pena renunciar a este evento deportivo. El Dakar puede haber sido víctima de un ataque terrorista», ha aclarado el ministro francés después de que el país galo abriera una investigación por la agresión que se produjo a dos días de comenzar la prueba. La explosión afectó a un vehículo de asistencia de la competición, que se inició sin problemas el día 1 de enero. En el accidente resultó seriamente herido uno de los participantes del Dakar, perteneciente al equipo francés Sodicars.

El pasado sábado ocurrió uno de los incidentes más oscuros de la historia del Dakar. Antes del prólogo y de que los pilotos comenzaran a competir, una explosión sacudió uno de los coches donde iba el equipo Sodicars Racing y obligó a evacuar al piloto francés Philippe Boutron con serias heridas.

«Fue un atentado con bomba»

«¡No fue un accidente sino un atentado con bomba a pesar de la insistencia de las autoridades saudíes que mantienen la tesis del accidente y la explosión del motor!», desvela Mayeul Barbet, copiloto de Boutron. Por su parte, la organización del Dakar tampoco descartó un «acto malicioso» a la vez que confirmó que se reforzaría la seguridad en la prueba. «El vehículo se detuvo de forma repentina a causa de una explosión, aunque el origen de la misma es aún desconocido en estos momentos, sin descartar ninguna posibilidad, incluyendo un acto malicioso», confirmó sobre el incidente.

Mayeul Barbet relató todo lo sucedido en el presunto ataque terrorista y también insistió en que las autoridades les pidieron que no hablaran de lo sucedido. «La bomba colocada debajo de los pedales explotó después de haber recorrido 500 metros después del hotel. En ese momento éramos seis ocupantes, nos quedamos conmocionados y sin movernos. Entonces el coche empezó a incendiarse y Philippe me pidió que fuera a ayudarlo a levantarse del asiento. ¡Ya no sentía sus piernas! Vi la magnitud del daño ayudándolo y teniendo nociones de primeros auxilios, inmediatamente le hice torniquetes porque estaba perdiendo mucha sangre», narró.