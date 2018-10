Fernando Alonso no descarta volver a la Fórmula 1 en 2020

Fernando Alonso señala el cansancio y la falta de motivación como responsables de su salida de la Fórmula 1, aunque no descarta volver en 2020. "A lo mejor la recupero en 2020 y regreso a la F1", ha manifestado el asturiano

Fernando Alonso ha dejado abierta la puerta a la Fórmula 1, a la que podría volver en un par de años. El asturiano se plantea el 2019 con un calendario mucho más tranquilo que en el presente curso y ha decidido no hacer toda la temporada completa de la IndyCar. Alonso ha señalado el cansancio y la falta de motivación como los responsables de que se tome un año más tranquilo fuera de la Fórmula 1 y no descarta su regreso.

Ésta será la última temporada de Fernando Alonso como piloto de Fórmula 1, así lo anunció hace unos meses para centrarse el próximo curso en la Indycar. Sin embargo, a tenor de las últimas declaraciones del de Avilés, su marcha no es un adiós definitivo sino que podría ser un “hasta luego”.

“Necesito descansar y recuperar la motivación, por eso no quiero hacer una temporada completa de Indycar porque sería igual que seguir en Fórmula 1. A lo mejor la recupero en 2020 y regreso a la F1. Podría volver”, ha dicho Alonso.

Tras un año cargado de competiciones para Alonso. El asturiano acumulará 26 carreras entre la F1, el Mundial de Resistencia y Daytona, por lo que a sus 37 años, el español ha decidido que necesita cargar las pilas y quién sabe si no se le volverá a ver en la F1 para 2020.

Por el momento, su principal objetivo son las 500 Millas de Indianápolis. “Es una posibilidad que todavía está abierta. Me gustaría hacerla, para ser sincero. El año pasado fue una carrera mágica y creo que todavía tiene atractivo para mí, especialmente tras haber ganado Le Mans este año. Es una parte del mi proyecto para el calendario del año que viene”, reconocía el español.

Alonso ha desmentido que haya comprado los derechos de la Indycar para su emisión en España, aunque ha reconocido que valorará la idea. “Lo he leído también y que yo sepa no hemos estado negociando nada de eso, pero me ha hecho pensar que sería una buena idea y voy a explorarlo después de esos comentarios”, apuntó.