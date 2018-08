Carlos Sainz ficha por McLaren para sustituir a Fernando Alonso

Carlos Sainz es nuevo piloto de la escudería McLaren-Renault. El madrileño, de 23 años, pilotará a partir de la próxima temporada uno de los monoplazas con mayor historia de la competición, pero que en las últimas temporadas ha vivido sus tiempos más oscuros con Fernando Alonso renunciando a seguir vinculado al equipo a partir de este invierno.

Sainz, sin embargo, tiene mucha carrera por delante y en la fábrica de Woking confían en su potencial, bien amparados en los positivos informes que el bicampeón asturiano ha dado sobre el actual piloto de Renault. Carlos, formado en la estructura de Red Bull, debutó en la Fórmula 1 con Toro Rosso hace tres temporadas.

Desde entonces, Carlos Sainz no ha parado de crecer en sus prestaciones en la pista consiguiendo grandes resultados siendo un asiduo a los puntos. El piloto madrileño consiguió la temporada pasada un impresionante cuarto puesto en el Gran Premio de Singapur como mejor resultado de toda su carrera.

“No es un secreto que Carlos es un gran admirador de Fernando y es fantástico que ocupe su puesto en nuestra escudería. Será un paso adelante para McLaren la llegada de Sainz, un piloto con mucho futuro en este deporte”, indicó Zak Brown, jefe del equipo británico.

